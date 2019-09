Gretin ognjeviti nastop pred ZN-om. Foto: Reuters

Greta je pred ZN-om spregovorila prejšnji teden in bruhnila v solze, medtem ko je besno krcala mednarodne delegate, ker ne prevzamejo odgovornosti za reševanje podnebne krize.

Jeremy Clarkson ni ravno Gretin oboževalec. Foto: AP

"Ne bi smela biti tu. Morala bi biti v šoli na drugi strani oceana. Pa se vseeno vsi obračate na nas po upanje. Kako si drznete! S svojimi praznimi besedami ste mi ukradli sanje in otroštvo," je besnela Greta v govoru na podnebnem vrhu v New Yorku.

Clarkson nad Gretinim govorom ni bil nič kaj navdušen in je bil v svoji kolumni za tednik The Sun zelo kritičen do mlade Švedinje.

"Kako si drzneš odpluti do Amerike na jahti iz karbonskih vlaken, ki je nisi zgradila, ki stane 15 milijonov funtov, ki jih nisi zaslužila, in ki ima podporni dizelski motor, ki ga nisi omenila," je zapisal.

"Dali smo ti mobilne telefone, prenosnike in splet. Ustvarili smo družbena omrežja, ki jih vsakodnevno uporabljaš, in vodimo banke, ki plačujejo za vse to. Tako da – kako si drzneš stati tam in nam pridigati, ti razvajena smrklja."

Greta je v New York priplula na posebni jahti iz ogljikovih vlaken. Foto: AP

Emily Clarkson nad očeta

Clarkson ne oporeka dejstvu, da se svet spopada s svetovno podnebno krizo, ki bi lahko imela strahotne posledice, a hkrati poziva Greto, naj gre raje nazaj v šolo.

Ob tem je aktivistki še navrgel, da bo znanost nazadnje tista, ki bo rešila problem, "ne pa mrščenje in histerija vsakih pet minut". "Tako da bodi pridno dekle, utihni in jih pusti, naj se lotijo dela," je sklenil.

Na 59-letnega voditelja se je vsulo kar nekaj kritičnih komentarjev, vključno komentarje lastne hčerke.

Emily Clarkson, 25-letna blogerka in avtorica, je na Twitterju objavila tvit komika Johna Bishopa, ki poje hvalo Greti, kako navdihujoča oseba je. Ob tem je zapisala: "Mar ne bi bilo lepo, če bi vsi tipi srednjih let lahko govorili tako o Greti, tej neverjetno pogumni najstnici, ki spreminja svet?"

Oče ji je odgovoril na Twitterju: "Mar ne bi bilo lepo, če bi se naučila nekaj manir?"

Emily pa: "Ženski ni treba biti vljudna, da bi podala svoje stališče."