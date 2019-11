Ni skrival navdušenja nad častitljivim nazivom. Foto: Reuters

Pevec in igralec John Legend je v zbirko svojih nagrad dodal še eno – postal je najbolj seksi moški na svetu. “Seveda sem bil navdušen, ampak hkrati tudi prestrašen, saj ta naslov prinaša tudi veliko pritiska. Vsi me bodo presojali, ali si res zaslužim ta naziv, povrh vsega pa me bodo še primerjali z mojim predhodnikom, ki pa je Idris Elba – to sploh ni pravično do mene,” se je Legend pošalil za revijo People.

Navdušenja ni skrivala niti Legendova žena, Chrissy Teigen. Na svojem Twitterju je objavila fotografijo naslovnice, zraven pa šaljivo pripisala, kako počaščena je.

Pevec, ki ga lahko spremljamo v ameriškem televizijskem šovu The Voice, se je s tem pridružil skupini najbolj seksi moških na svetu. Prejšnja leta so si časten naslov že lastili Blacke Shelton, Chris Hemsworth, Adam Lavine, George Clooney in Channing Tatum.

Leta 2004 je z albumom Get Lifted osvojil svojega prvega grammya, do danes pa jih je zbral še devet. V svojo zavidljivo zbirko nagrad je leta 2015 dodal tudi oskarja, in sicer za pesem Glory iz filma Selma. Pevec, ki ga poznamo predvsem po uspešnicah All Of Me in Ordinary People, pa svoj talent kaže tudi v filmskih vodah, kjer si je prisvojil nagradi tony in emmy. Ta zbirka nagrad ga uvršča za prvega temnopoltega moškega, nagrajenega z emmyem, grammyem, oskarjem in tonyjem.