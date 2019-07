Julia Mancuso se je upokojila lani. Foto: EPA

Julija Mancuso in mož Dylan Fish sta opoldne 11. julija dočakala rojstvo sina Sonnyja. Nosečnost sta skupaj naznanila prek družbenih omrežij marca, ko se je Mancusova slikala v kostumu stripovske junakinje Wonder Woman.

Fish in Mancusova sta se poročila leta 2016, potem ko sta se spoznala med deskanjem na Fidžiju, kjer dela Fish kot upravnik obalnega letovišča. Predtem je bila Julia v zvezi s smučarskim kolegom Akslom Lundom Svindalom.

Kot pravita zakonca, se Sonny še ne zaveda, da je že deskal in smučal, saj nosečnost ni ustavila razgibanega športnega življenja mamice. Zvezdnica belih strmin se je po izjemni smučarski karieri upokojila lansko sezono.

Kljub uspehom rojakinj Lindsey Vonn in Mikaele Schiffrin Mancusova ostaja najuspešnejša ameriška smučarka do zdaj. Osvojila je kar štiri olimpijske medalje, pet medalj na svetovnih prvenstvih in je sedemkrat slavila v končni razvrstitvi svetovnega pokala.