25-letni kanadski zvezdnik je v čustvenem zapisu na družbenem omrežju Instagram med drugim razkril, kakšno breme je zanj pomenila slava, ki jo je okusil že kot 13-letnik: "Ves svet se mi je obrnil na glavo, iz 13-letnika iz majhnega mesta sem se na hitro spremenil v nekoga, ki so ga vsi levo in desno hvalili, milijoni so mi govorili, da me imajo radi, da sem čudovit. /..,/ In ko kot mlad fant poslušaš takšne stvari, jim začneš verjeti."

"Imam ogromno denarja, oblačil, avtomobilov, pohval, dosežkov, nagrad, pa sem bil še vedno nezadovoljen," je razložil in sledilce vprašal: "Ste opazili statistiko otroških zvezd in kaj se zgodi z njihovimi življenji?" Opomnil je, da so pričakovanja in pritiski na take otroke "nori", saj so njihovi možgani, sploh čelni reženj, ki vpliva na sprejemanje odločitev, še nerazviti, podobno je tudi z njihovo čustveno inteligenco. Čeprav sta uporništvo in neracionalnost pri najstnikih pričakovana, ugotavlja, pa je nekaj popolnoma drugega, ko v to mešanico dodaš "pritisk slave".

"Nobenih veščin, na računu pa milijone"

"Vse, kar sem želel, so drugi storili namesto mene. Ko sem bil star 18 let, nisem imel nobenih pravih veščin, ki bi mi pomagale v resničnem svetu, sem pa imel na milijone dolarjev in dostop do vsega, kar sem hotel. To je zelo strašljiv koncept," je razkril glasbenik in dodal, da je do svojega 20. leta "naredil čisto vsako slabo odločitev, na katero lahko pomislite" in se iz "najbolj oboževanega človeka na svetu" spremenil v "najbolj obsojanega in osovraženega".

V zapisu je Bieber med drugim priznal, da je zlorabljal "precej trde droge" in se obnašal "nespoštljivo do žensk" oziroma svojih partneric.

Zvezdnik se zadnje leto počasi postavlja na noge, zasluge za to pa pripisuje svojemu zakonu oziroma ženi Hailey Baldwin ter svoji krščanski veri, sočasno pa priznava, da "je težko zjutraj vstati iz postelje, če imaš občutek, da te ta dan čaka težava za težavo". "Potreboval sem leta, da sem se znova postavil na noge, da sem si opomogel od slabih odločitev , da sem popravil uničena razmerja in spremenil vzorce v odnosih," je še razkril.

"Treba se je boriti"

Na koncu je bralcem položil na srce: "Tudi ko je videti, da je vse proti tebi, se moraš boriti naprej." Kanadčan vse od svojega zloma – leta 2014 so ga večkrat aretirali zaradi pijanega razgrajanja, vožnje pod vplivom alkohola in mamil itd. – opozarja na pomen duševnega zdravja in ozavešča mlade o depresiji, pa tudi o zasvojenosti. Leta 2017 je nenadoma odpovedal zadnjih 14 nastopov v okviru turneje Purpose World Tour in napovedal premor od glasbene kariere s pojasnilom, da želi ohraniti "svoje srce in dušo trajnostno".