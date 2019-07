Boris Johnson in Carrie Symonds sta se spoznala leta 2012, ko je ona delala za njegovo župansko volilno kampanjo. Foto: Reuters

31-letne Symondsove, nekdanje predstavnice za odnose z javnostmi konservativcev, na Johnsonovih predvolilnih zborovanjih ni bilo kaj dosti videti, prav tako se je ognila zgodovinskim trenutkom, kot je srečanje s kraljico. A kot poudarja CNN, je izogibanje javnosti kot spremljevalka politika eno, izogibanje javnosti kot premierjeva spremljevalka pa bo precej težje.

Mediji za zdaj le veliko ugibajo, ko gre za vlogo Symondsove ‒ se bo preselila na Downing Street? Bo spremljala Johnsona na njegovih poteh v tujino? Kako angažirana bo? Za zdaj ni odgovorov na nobeno izmed teh vprašanj.

Johnsonov govor pred Downing Street 10 je bil pravzaprav prvi dogodek, ki se ga je Symondsova udeležila kot njegova spremljevalka. Foto: Reuters

Za Veliko Britanijo je to nekaj popolnoma novega, saj še nikdar ni imel britanski premier partnerice, s katero ne bi bil poročen. V nasprotju s prvimi damami ZDA, žene oz. možje britanskih voditeljev nimajo strogo definirane vloge, zato je vse odvisno od Symondsove, kako prisotna želi biti.

"V bistvu je vse zelo nedoločeno in se improvizira sproti, tako da je to zelo odvisno od osebnosti določene osebe," je povedal profesor Tony Travers, direktor Inštituta za javne zadeve na Londonski ekonomski šoli.

Travers omenja, kako je Cherie Blair, žena nekdanjega premierja Tonyja Blaira, še naprej opravljala svojo službo kot odvetnica in je bila "skrajno lastna oseba", ki z moževo službo praktično ni imela opravka. Po drugi strani je mož Therese May Philip stal ženi ob strani, ji izkazoval podporo, a se ni izpostavljal.

Nagel vzpon

Johnson se od svojih predhodnikov loči tudi po tem, da ima za spremljevalko žensko, ki je imela politično kariero, davno preden je spoznala njega.

Strokovnjaki pripisujejo prav Symondsovi, da je zgladila Johsnonovo precej kaotično podobo. Foto: AP

Symondsova je kot hčerka Matthewa Symondsa, soustanovitelja časnika Independent, in odvetnice tega časnika Josephine McCaffee, živela privilegirano življenje v jugozahodnem Londonu, kjer je obiskovala zasebno dekliško šolo.

Na univerzi v Warwicku je študirala dramo in umetnostno zgodovino, nato pa začela leta 2010 delati kot tiskovna predstavnica konservativne stranke in se karierno naglo povzpela.

Leta 2012 je bila članica Johnsonove županske volilne kampanje in pri 29 letih postala najmlajša direktorica urada za komunikacije stranke.

Analitiki pravijo, da je bila prav Symondsova ključna pri umirjanju Johnsonove zloglasne kaotičnosti in spoliranju njegove zunanje podobe.

"Odkar je prišla ona, je shujšal, postrigel se je ... nedvomno je elegantnejši, kot je bil," je povedala Caroline Wheeler, politična urednica za časnik Sunday Times. "Symondsova je zelo uveljavljena politična piarovka. Znala ga bo brzdati. Z njo ob strani je postal precej bolj discipliniran."

Pozitiven vpliv glede okolja?

Symondsova zdaj dela kot višja svetovalka za konservativno dobrodelno organizacijo Oceana, njen Twitter pa je poln okoljsko zavednih zgodb, kot sta čezmeren ribolov in prepoved lova za trofeje.

Nekateri analitiki menijo, da bi lahko vplivala na premierja glede podnebne krize in zaščite živali.

Symondsova je javno spregovorila še o eni resni temi, srečanju z Johnom Worboysom, v Veliki Britaniji znanim kot "posiljevalcem iz taksija", ki naj bi napadel najmanj sto žensk.

Symondsovi je bilo komaj 19 let, ko se je peljala z Worboysom domov, med vožnjo pa ji je ponudil alkohol, kot je to počel z vsemi žrtvami, v alkohol pa primešal t. i. drogo za posilstvo. Kaj se je zgodilo za tem, se Symondsova ne spominja.

Johnson je sicer še vedno poročen z Marino Wheeler, s katero ima štiri otroke. Foto: AP

Symondsova se je v tem primeru odrekla svoji anonimnosti in zgodbo razkrila številnim britanskim medijem ter sodelovala pri sojenju proti Worboysu.

Johnson še vedno poročen

A danes je Symondsova v medijih iz popolnoma drugih razlogov ‒ pri 55 letih je Johnson več kot dve desetletji starejši od nje, za nameček pa še vedno poročen z Marino Wheeler, s katero sta se poročila pred 26 leti in s katero ima štiri otroke.

Zakonca sta se sicer razšla lani, zgodbe o Johnsonovih domnevnih skokih čez plot in nezakonskih otrocih pa že leta polnijo britanske medije.

Prav preprosto pa očitno tudi Johnsonovo razmerje s Symondsovo ni, saj sta se neki večer med predvolilno kampanjo tako močno sprla, da so v stanovanje Symondsove na jugu Londona poklicali policijo.

Sosedje so Symondsovo posneli, kako na Johnsona kriči, naj "se spravi z nje" in "spoka iz njenega stanovanja". Policisti so govorili z vpletenima in ugotovili, da nobeden od njiju ni ogrožen.

Incident je sprožil vprašanja, ali je bodoči britanski voditelj dolžan javnosti razlago, kaj se dogaja za zaprtimi vrati.