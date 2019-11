Keanu in Alexandra - novi par? Foto: AP

55-letni zvezdnik in devet let mlajša izbranka sta bila pred zbranimi fotografi in novinarji zelo sproščena, ves čas sta se držala za roke in si izmenjevala poglede ter klepetala z drugimi gosti.

Spoznala sta se sicer že pred leti zaradi posla, saj sta soustvarila knjigi Ode To Happiness in Shadows ‒ Alexandra je poskrbela za slikovno podobo knjig, Keanu pa je napisal nekaj pesmi. Skupaj sta nato ustanovila tudi založbo X Artists' Books.

Pripravlja se na snemanje nove Matrice. Foto: AP

Ameriški tabloidi so bili že nekaj časa "na sledi" domnevnemu paru, saj so sumili, da je Keanu prav v Alexandri našel sorodno dušo. Sredi oktobra so ju ujeli v eni izmed losangeleških restavracij, ko je Alexandra na Keanuja naslonila glavo, nato pa sta z roko v roki odšla tudi na sprehod.

Reeves svojega zasebnega življenja nikoli ni rad delil z mediji, zato so tudi novinarji bolj kot ne ugibali, s katerimi zvezdnicami je bil v zvezi. Znano je, da je imel razmerje z Amando De Cadenet in Claire Forlani, dolgo se je tudi šušljalo, da je na skrivaj hodil s soigralko iz akcijske uspešnice Hitrost, Sandro Bullock. Zveze sicer nihče od njiju nikoli ni potrdil, sta pa oba potrdila, da sta si bila všeč.

V zgodnjih 90. letih so ga pogosto videli s filmsko režiserko Sofio Coppolo, doživel pa je tudi zelo tragično izkušnjo. Z igralko Jennifer Syme je začel razmerje leta 1998, leto pozneje je zanosila. A deklica, ki sta jo poimenovala Ava, se je pri osmih mesecih nosečnosti rodila mrtva. Leta 2001 je Keanu doživel novo tragedijo, saj je Jennifer, stara komaj 28 let, umrla v avtomobilski nesreči.

Igralec se sicer trenutno pripravlja na snemanje že četrtega dela kultne Matrice, v kateri se bo vrnil v vlogi Nea. Snemanje se bo začelo prihodnje leto.