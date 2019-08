Kelly McGillis in Tom Cruise kot Charlie in Maverick v izvirnem Top Gunu. Foto: IMDb

Razlog? Kelly McGillis, ki je Charlie upodabljala, danes pri 62 letih pravi, da je nihče ni vprašal, ali bi svojo vlogo ponovila. In igralka, ki je v zadnjih letih kaj dosti pred kamerami ni več, meni, da dobro ve, zakaj. Zaradi svojega videza.

McGillisova je bila v intervjuju za Entertainment Tonight zelo neposredna, kar zadeva ženske "določene starosti" v Hollywoodu.

"Sem stara in debela in sem videti svoji starosti primerno, kar Hollywood zavrača," je dejala igralka, ki je leta 1986, v času Top Guna, veljala za eno bolj vročih novink v mestu zvezd in bila isto leto tudi nominirana za zlati globus za vlogo v filmu Priča.

"Precej raje se počutim popolnoma udobno v lastni koži in sama s sabo pri svoji starosti, kot da bi namenjala pozornost vsem tistim drugim stvarem."

Ne teče v kino

Na vprašanje, ali si namerava drugi del Top Guna ogledati, McGillisova ni pokazala veliko interesa. "Ne tečem v kino, da bi si ga ogledala, niti ne tečem proč od njega, da bi se ga načrtno ognila," je odgovorila. "Preprosto ogled Top Guna 2 ni na mojem seznamu stvari, ki bi jih rada opravila."

Kelly McGillis pravi, da jo Hollywood zavrača, ker je preprosto videti tako, kot 62-letnice so. Foto: AP

In ne, McGillisova si niti napovednika za nadaljevanje filma ni ogledala. Omenjeni težko pričakovani napovednik je pred dvema tednoma na ameriški stripovski konvenciji Comic-Con predstavil glavni zvezdnik, Tom Cruise.

Cruise danes šteje 57 let in v Top Gunu 2 igra "ostarelega" Mavericka, ki se upira hitrim spremembam v mornarici in je kot inštruktor pilotiranja vojnih letal med drugim mentor sinu svojega pokojnega partnerja "Goosa" Bradshawa (igra ga Miles Teller).

Namesto McGillisove Jennifer Connelly

Malce presenetljivo se vrača tudi danes 59-letni Kilmer, ki je imel v zadnjih letih obilico težav z zdravljenjem zahrbtnega raka. Zdaj je boj z boleznijo očitno dobil, saj ima v produkciji kar pet filmov.

Glavno žensko vlogo (in, ugibamo, potencialno novo Maverickovo izvoljenko) so namesto McGillisovi namenili oskarjevki Jennifer Connelly, ki igra lastnico bara ob zračnem oporišču.

Tom Cruise je napovednik za Top Gun 2 predstavil na nedavnem Comic Conu. Foto: AP

Connellyjeva je pri 48 letih skoraj desetletje mlajša od Cruisa, kar pa je v resnici še majhna starostna razlika, če gledamo uveljavljeno prakso v Hollywoodu, da igralcem, starejšim nad 50 let, redno dodeljujejo ljubezenske družice, ki so od njih mlajše najmanj 20 let.

Poglejmo denimo Emmo Stone, ki je med letoma 2014 in 2015 pri takrat 25 oz. 26 letih v različnih filmih igrala izvoljenko Seana Penna (takrat 54), Edwarda Nortona (45), Bradleyja Coopra (40), Colina Firtha (53) in Joaquina Phoenixa (40), Woody Allen si je za svoje izvoljenke po pravilu izbiral najmanj 25 let mlajše (Veličastna Afrodita, Možje in žene ...), v Izgubljeno s prevodom, filmu, ki velja za eno lepših filmskih romanc, pa takrat 53-letnega Billa Murrayja očara 19-letna Scarlett Johansson.

Ta starostni razkorak sicer sega že v zlato dobo Hollywooda, ko je bila Audrey Hepburn v filmu Funny Face 30 let mlajša od Freda Astaira, v Sabrini prav tako 30 let mlajša od Humphreyja Bogarta, v Love in the Afternoon 28 let mlajša od Garyja Coopra, v Šaradi pa 25 let mlajša od Caryja Granta.

In pa, jasno, ne pozabimo še na en ogromni starostni razkorak, ki pa je celo pripeljal do ene največjih hollywoodskih ljubezenskih zgodb – v filmu To Have and Have Not je bila 20-letna Lauren Bacall usodna za 45-letnega Humphreyja Bogarta.