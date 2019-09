Igralec je po poročanju tujih medijev dobil hujše poškodbe hrbta. Foto: EPA

Voznik avtomobila je bil njegov prijatelj Jared Black, ki je izgubil nadzor nad vozilom in se nekaj pred eno uro zjutraj v Malibuju zapeljal skozi leseno ograjo, so potrdili policisti. Ameriški tabloid People poroča še, da voznik avtomobila ni pod vplivom alkohola.

Avtomobil je končal nekaj metrov stran od ceste, tako Hart kot njegov prijatelj sta dobila hujše poškodbe hrbta, medtem ko je bila tretja potnica Rebecca Broxterman nepoškodovana. Vsi trije so bili po nesreči v avtomobilu ukleščeni in so morali počakati na reševalce.

Hart je kraj nesreče zapustil sam in se odpravil domov, da bi ga pregledalo še zdravniško osebje, pozneje pa so ga prepeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Fotografije, ki jih je pridobil TMZ, kažejo Hartov avtomobil modre barve s popolnoma uničenim zgornjim delom. Ameriški igralec si je avtomobil znamke Barracuda kupil za 40. rojstni dan, nadel pa mu je vzdevek Menace.

Igralec in komik je sicer pred časom dvignil kar nekaj prahu, saj je zgolj en dan po tem, ko so iz oskarjevske akademije sporočili, da bo oskarje 2019 vodil on, odstopil, kot razlog pa je navedel, da se nima namena opravičevati za homofobne tvite iz preteklosti. "Torej, ravnokar so me poklicali iz Akademije in mi v bistvu rekli, da se moram opravičiti za svoje tvite, ali pa bodo primorani poiskati drugega voditelja," je dejal v objavi z naslovom "Vem, kdo sem, in tudi ljudje, ki so mi najbližje, to vedo".