Zvezdnika čaka še dolgo in intenzivno zdravljenje. Foto: AP

Voznik avtomobila je bil njegov prijatelj Jared Black, ki je izgubil nadzor nad vozilom in v Malibuju zapeljal skozi leseno ograjo, so po nesreči potrdili policisti. Ameriški tabloid People je takrat poročal, da voznik avtomobila ni bil pod vplivom alkohola.

Avtomobil je končal nekaj metrov stran od ceste, tako Hart kot njegov prijatelj sta dobila hujše poškodbe hrbta, medtem ko je bila tretja potnica Rebecca Broxterman (zaročenka Jareda Blacka) zgolj lažje poškodovana. Stanje Blacka po nesreči še ni javno znano, so ga pa s kraja nesreče v bolnišnico odpeljali s helikopterjem.

Hart se je sprva z mesta nesreče odpravil sam, in sicer naj bi se napotil domov. V avdioposnetku, ki so ga pridobili pri Today Showu, pa je slišati žensko, ki je potem poklicala reševalce. "Nekdo mora priti ponj," je dejala in na vprašanje o podrobnostih nesreče, ki se je po njenih besedah zgodila pred z ograjo zaščitenim stanovanjskim naseljem, razložila: "Ne vem, kaj se je zgodilo. Tukaj je, ne govori smiselno in ne more se premikati."

The Rock se je predčasno vrnil z medenih tednov. Foto: Reuters

The Rock : Hvala bogu, da je uporabljal varnostni pas

Komik sicer o zdravljenju še ni javno govoril, je pa o njegovem stanju spregovoril prijatelj Dwayne Johnson – The Rock. "Vse je v redu, govoril sem s Kevinom. Tovrstne stvari v življenju se zgodijo, ampak hvala bogu, da je uporabljal varnostni pas."

Igralec se je predčasno vrnil z medenih tednov, da je lahko z javnostjo delil prijateljevo zdravstveno stanje. "Imam ga zelo rad in je eden mojih najboljših prijateljev. Hvala bogu, ker bi se vse skupaj lahko končalo veliko slabše. Imel je srečo in tega se zaveda tudi sam. Želim mu dobro in hitro okrevanje, upam, da ga bom kmalu lahko videl," je razložil.

Za TMZ je nesrečo komentirala tudi Hartova žena Eniko Parrish, ki je pred obiskom bolnišnice dejala, da bo z njenim možem vse v redu. "Hvala bogu."

Po poročanju tujih medijev je imel 40-letnik trikratni zlom hrbtenice, a naj bi zdravniško osebje uspešno opravilo operacijo.

Nesrečo še vedno preiskuje kalifornijska policija. Pregledujejo tako vozilo kot varnostne kamere, izprašujejo pa tudi mogoče priče in vse vpletene.