Foto: EPA

Robert Downey jr. je slavnostno prireditev odprl s podelitvijo nagrade Hartu. Igralec, ki se je tokrat prvič pojavil v javnosti po nesreči, je bil razglašen za najboljšega igralca v komedijah.

Ljudstvo (na letošnji podelitvi je bilo oddanih več kot milijardo glasov, kar je največ v zgodovini omenjenih nagrad) je tako nagradilo 40-letnega igralca.

"Najprej in najlepša hvala Bogu, saj vsekakor ne bi smel biti tukaj," je najprej povedal. "S tem, kar se je zgodilo, še bolj cenim življenje. Cenim stvari, ki so resnično pomembne – to je družina ... Rad bi se zahvalil ženi in otrokom." S tem se je poklonil ženi Eniko Parrish, s katero ima 12-letnega sina Hendrixa, dveletnega sina Kenza in 14-letno hčerko Heaven.

Hart se je zahvalil tudi svojim oboževalcem za podporo: "Resnično bi se vam rad zahvalil, ker ste bili ob meni v težkih trenutkih."

Hart je 1. septembra doživel prometno nesrečo – bil je sopotnik v svojem avtomobilu, ko je zletel s ceste in pristal v jarku, v nesreči pa je dobil hujše poškodbe hrbta. Po operaciji je zdravljenje nadaljeval v rehabilitacijskem centru, kjer ga je čakala intenzivna fizioterapija. To nadaljuje še danes.

Hart je delil tudi video, v katerem je govoril o okrevanju: "Prisežem, življenje je smešno. Za nekatere najbolj nore stvari, ki se vam zgodijo, se izkaže, da so tiste, ki ste jih potrebovali najbolj. In v tem primeru resnično čutim, da mi je Bog rekel, naj se umirim. Ko se vse dogaja prehitro, ko preveč delaš, včasih ne vidiš stvari, ki bi jih moral videti. Ampak po nesreči vse vidim drugače, življenje vidim iz čisto nove perspektive."