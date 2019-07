Val obtožb je sprožil igralec Anthony Rapp, ki naj bi ga Spacey spolno nadlegoval, ko je bil star 14 let. Foto: Reuters

Tožnik je nekdaj izredno priljubljenega in spoštovanega igralca Kevina Spaceyja obtožil, da naj bi ga otipaval leta 2016. Domnevna žrtev je bila takrat stara 18 let in je opravljala delo kuhinjskega pomočnika v lokalu Club Car na ameriškem otoku Nantucket. Kevin Spacey naj bi v lokalu naročil nekaj pijač in jih ponujal tudi 18-letniku ter ga kasneje zgrabil za mednožje. Tožba je bila vložena na višjem sodišču v Nantucketu konec leta 2017.

Odvetnik tožnika Michael Garabedian je odločitev o umiku tožbe sporočil po elektronski pošti, ob tem ni podal nobenih pojasnil, dodaten komentar pa je zavrnil. Za zdaj ni znano, ali je bila med Spaceyjem in tožnikom sklenjena kakršnakoli poravnava.

Spacey se je januarja letos v tej zadevi pred sodiščem izrekel za nedolžnega. Igralčev odvetnik Alan Jackson je sicer od začetka postopka trdil, da moški laže, da bi od Spaceyja iztožil denar.

Mama tožnika, nekdanja televizijska voditeljica Heather Unruh, je vložitev tožbe najavila leta 2017, šlo pa je za le eno v vrsti številnih obtožb zoper Kevina Spaceyja. Val obtožb je sprožil igralec Anthony Rapp, ki naj bi ga Spacey spolno nadlegoval, ko je bil star 14 let. Spacey je trdil, da se incidenta ne spomni, a je kljub temu ponudil splošno opravičilo, s katerim je na nek način priznal tudi, da je istospolno usmerjen.

Po obtožbah je na Kevina Spaceyja padla temna senca, ki mu ga je stala ugleda in kariere.