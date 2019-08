Keifer Sutherland se je v zadnjih letih posvetil glasbi. Foto: AP

52-letni igralec (in v zadnjih letih tudi pevec) se je na Instagramu opravičil svojim oboževalcem in jim pojasnil, da mu je spodrsnilo na stopnicah avtobusa, ko je potoval na Dansko, kjer bi moral tisti večer nastopiti. Zaradi poškodbe reber so zadnje tri Sutherlandove nastope na Danskem in Švedskem odpovedali oz. prestavili na jesen.

"Huje sem si poškodoval rebro, zaradi česar težko diham in nikakor ne morem peti," je zapisal. "Žal ne bom mogel nastopiti na zadnjih treh koncertih turneje, imam pa namen, da te nastope izvedem septembra oz. oktobra, ko se vrnemo. Iskreno mi je žal za vse nevšečnosti, ki sem jih s tem povzročil oboževalcem, ki so kupili vstopnice. Storil bom vse, da se vam odkupim. Hvala za vaše razumevanje, Kiefer."

Sutherland je svoj zadnji album, Reckless & Me, izdal aprila, od maja dalje pa je na promocijski koncertni turneji, ki jo je začel v teksaškem Austinu. Pot je zvezdnika nato vodila po ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Nemčiji, Italiji, Avstriji, Franciji in Irski.

Sutherland, morda najbolj znan po vlogi Jacka Bauerja v seriji 24, naj bi svojo evropsko turnejo sklenil ta konec tedna, ima pa oktobra napovedanih še šest koncertov v Avstriji in Švici.

Ne še en igralec med pevci ...

Čeprav sin igralskega veterana Donalda Sutherlanda slovi predvsem kot igralec, pa se je 52-letnik v zadnjem času posvetil pretežno glasbi, ki predstavlja velik del njegovega življenja, vse odkar je začel pri 15 letih pisati lastne pesmi.

"Glasba je bila nekaj, na kar sem se kot mlad fant res navezal, ker sem imel starejšega brata, ki je bil moj idol in največji glasbeni oboževalec na svetu," je povedal za revijo People ob izidu njegovega kantrialbuma leta 2016. "Hotel sem biti točno tak kot on. Šalil sem se, da sem verjetno edini tretješolček, ki posluša Aerosmithe, tako da kantri nedvomno ni bil glasba, s katero bi odrastel."

A Sutherlandove glasbene preference so se spremenile in po izdaji prvenca, Down in a Hole, je Sutherland slabi dve leti pozneje izdal še drugi album. Priznava pa, da mnogi na njegov prehod v glasbeni svet gledajo z dobršno mero skepticizma.

Nisem imel nobenega namena posneti album. Ko slišim o še enem igralcu, ki si želi snemati glasbo, tudi sam zavijem z očmi. Popolnoma se zavedam stigme in zato se nisem nikdar poprej preizkusil v glasbi."