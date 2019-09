Kim Kardashian je dva otroka rodila sama, dva pa ji je rodila nadomestna mama. Foto: AP

V novem podkastu svojega dobrega prijatelja Jonathana Chebana je 38-letna Kardashianova povedala, da je na poti v porodnišnico naredila kar nekaj postankov.

"Nujno sem morala do McDonald'sa," se spominja Kim, ki je Chebana tisti dan tudi prosila, naj jo pred porodom zapelje do depilatorke, saj da potrebuje brazilsko depilacijo.

Cheban je v podkastu povedal, da se Kim praktično niti premikati ni mogla tisti dan, zato jo je moral dobesedno "stlačiti v avto in jo izvleči ven, da je dobila tisto svojo depilacijo".

"In po tem sva šla do McDonald’sa, dirkati sva morala, da sva ubežala paparacem," se spominja Kim. "Tako noro je bilo. In tako dirkava, da bi se jih znebila, v tistem trenutku pa me pokličejo iz bolnice, češ, da imam preeklampsijo in da moram takoj roditi."

Preeklampsija je bolezensko stanje v visoki nosečnosti, ki se kaže s povišanim krvnim tlakom in oteklinami.

Težave z nosečnostmi

A Kim je namesto v bolnišnico šla najprej domov, kjer se je odločila, da barva njenih nohtov nikakor ni primerna za porod. "Moji nohti so bili temni. To je bila moja Linkin Park faza in sem imela nohte temno burgundske barve. In sem rekla, ne, ne, ne, ne bom rodila punčke s to barvo, potrebujem lepo svetlo rožnato barvo za porod."

"Tako, da sem rekla zdravniku, ste prepričani, da moram roditi točno zdaj, mi lahko date kake dve uri? In se je vdal, češ, prav, v redu, dobiva se čez dve uri."

Kardashianova ima danes s soprogom Kanyem Westom skupno štiri otroke - poleg šestletne North West še štiriletnega sina Sainta, leto dni staro hčerko Chicago in štiri mesece starega sina Psalma. Zadnja dva otroka je resničnostna zvezdnica rodila s pomočjo nadomestne mame, saj je imela s prvima dvema nosečnostima velike težave.