"Moji znamke in izdelki so narejeni s poudarkom na vključevanju in raznolikosti. Po temeljitem premisleku bom svojo znamko Solutionwear predstavila pod novim imenom," je zvezdnica resničnostne televizije le nekaj dni po predstavitvi nove blagovne znamke spodnjega perila za oblikovanje postave zapisala na Twitterju. Dodala je še, da bo več sporočila kmalu, obenem pa se zahvalila za "razumevanje in podporo".

A videti je, da je bilo prav pomanjkanje javne podpore (oziroma bolje rečeno nasprotovanje predvsem azijske javnosti) tisto, ki je Kardashianovo spodbudilo k razmisleku in spremembi imena znamke. Po predstavitvi linije perila prejšnji torek so se na 38-letnico usule kritike, predvsem na Japonskem, kjer so prepričani, da Kimina blagovna znamka žali kimone, s tem pa tudi japonsko kulturno dediščino.

"Njena kolekcija spodnjega perila nima s kimonom ničesar skupnega"

Med najglasnejšimi kritičarkami izbire imena modne znamke (mimogrede, Kim jo je registrirala že lani) je Japonka Yuka Ohishi, ki živi in dela v Los Angelesu, ki je opozorila, da je za Japonce kimono več kot le oblačilo: "Kimono nosimo ob posebnih priložnostih, najsi gre za poroke, pogrebe, praznike, slovesne prireditve. Gre za naše tradicionalno oblačilo, ki se po navadi prenaša iz roda v rod. Njena kolekcija spodnjega perila nima s kimonom nič skupnega, a beseda se ji je očitno zdela zanimiva, saj se v njej skriva njeno ime – Kim. Pokazala je, da nima nobenega spoštovanja do naše kulture in do tega, kaj kimono pri nas pomeni."

Uspeh ključnika #KimOhNo

"Naše tradicionalno oblačilo ni iz spandeksa. Ni plažno ogrinjalo. Ni nekaj, kar lahko izkoristiš, ker se simpatično sliši v povezavi s tvojim imenom, in registriraš znamko," je pred dnevi besnela Ohishijeva, sicer tudi avtorica ključnika #KimOhNo, ki se je kot blisk razširil po družbenih omrežjih in s katerim so številni izražali nasprotovanje Kiminemu prisvajanju tako pomembnega elementa japonske kulture.

Minister bo v ZDA poslal strokovnjake za patente

Afera Kimono medtem odmeva tudi v japonskih političnih krogih. Minister za trgovino Hiroshige Seko je tako dejal, da bodo kljub odločitvi Kardashianove, da spremeni ime znamke, v ZDA poslali skupino strokovnjakov in predstavnikov japonskega patentnega urada, da si bodo s kolegi z ameriškega urada "primerno izmenjali mnenja glede zadeve". Za ta korak se je odločil, ker ocenjuje, da je potrebno "temeljito preučiti" zadevo: "Kimono je po vsem svetu znan kot del naše kulture. Celo v Ameriki je znano, da je kimono japonski."

Ameriški zvezdnici je sicer osebno pisal tudi župan Kjota, Daisaku Kadokava, in jo prosil, naj o uporabi zaščitenega imena Kimono znova razmisli, obenem pa poudaril, da se njegovo osebje trudi "kulturo Kimona" vpisati na seznam nesnovne kulturne dediščine Unesca.

"Imela le najboljše namene"

Kardashianova je ob tem na Twitterju zapisala še, da "vedno posluša in raste" ter da ceni strast, s katero se ljudje obračajo nanjo. "Ko sem oznanila ime svoje linije perila za oblikovanje postave, sem imela le najboljše namene," je opravičujoče poudarila.

"Neko oblačilo" za posebne priložnosti

Japonska beseda kimono sicer označuje "neko oblačilo", a se danes uporablja le še za točno določeno, tradicionalno oblačilo, neke vrste haljo. Kimoni so krojeni v ravnih linijah v obliki črke T, po dolžini segajo do gležnja, imajo ovratnik in široke dolge rokave. Kimono se preklopi okrog telesa, vedno z levo stranjo prek desne, nato pa zaveže s širokim pasom, imenovanim obi.

Kimono je bilo nekoč običajno in vsakdanje oblačilo, danes pa je pojmovano kot narodna noša in je povezano s prazniki in posebnimi priložnostmi.