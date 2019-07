Para sta se srečala prvič. Foto: Reuters

"Dojenček ..., tako je lep," so bile prve besede zvezdnice Beyonce, ko je na rdeči preprogi ob evropski premieri Levjega kralja (v katerem je glas posodila Nali in za film posnela glasbo) objela (!) vojvodinjo Susseško in nato še njenega moža Harryja, pri tem pa imela v mislih dobra dva meseca starega Archieja, njunega prvorojenca.

"In kako sta dvojčka?" je vprašanje o otrocih paru, ki ima tri otroke (sedemletno Blue Ivy ter dve leti stara dvojčka Rumi in Sira) vrnil vojvoda Susseški, Jay-Z pa mu je odgovoril, da otrok ne vzameta vedno s seboj na potovanja: "Pustila sva ju doma." Ob tem je raper in poslovnež princu položil na srce: "Najboljši nasvet, ki vama ga lahko dam, je: vedno si vzemita čas zase."

Hvala Archiejevim dosežkom

Nato se je novopečeni očka pohvalil, da njun prvorojenec hitro raste in da vsak dan osvoji kakšno novo stvar, nato pa z mimiko nakazal iztegovanje vratu. "Glavico drži pokonci?" je navdušeno vzkliknila Beyonce, vojvoda pa prikimal in zamrmral, da Archie "ni več tako majhen". Sledilo je še nekaj trenutkov poziranja fotografom in zvezdniškega druženja je bilo konec.

Na splošno torej srečanje, ki si ne bi smelo zaslužiti objav v praktično vseh večjih svetovnih medijih. Pomenkovanje dveh zvezdniških parov, bi marsikdo skomignil z rameni. A na prvi pogled povsem nepomemben dogodek za seboj nosi precej večje sporočilo.

Nihče ne sme objeti člana kraljeve družine

Če začnemo na začetku: kraljevski protokol je zelo strog, ko gre za telesne stike s člani (ožje) kraljeve družine. Teh ne sme nihče objeti – razen, če so pobudniki objema sami. A Beyonce, ki se lahko pohvali s svojim kraljevskim vzdevkom (oboževalci so ji namreč nadeli vzdevek Queen Bey ali Kraljica Bey), si očitno lahko privošči več, ugotavlja ameriški tabloid People.

In medtem ko Harry in Meghan malega Archieja odločno skrivata pred tračev lačno javnostjo, sta očitno s podatki o prvorojencu precej bolj radodarna, ko ne gre za "navadne ljudi", ugotavlja CNN: "Ampak jasno, Queen Bey in Jay-Z nista navadna človeka."

Vojna z mediji

Meghan in Harry sta se, kot je znano, znašla v skorajda vojni z mediji, ker sta želela rojstvo prvorojenca dočakati stran od žarometov javnosti, dodatno sta jih razbesnela, ker sta se odločila, da ne bosta sledila tradiciji poziranja z novorojenim otrokom pred fotografskimi objektivi le nekaj ur po rojstvu, ki so jo začeli Harryjevi starši, Diana in Charles, z rojstvom Harryjevega starejšega brata Williama, nadaljevala pa sta jo tudi William in Catherine ob rojstvu Georgea, Charlotte in Louisa.

Vojvodi in vojvodinji Susseškima tako mediji kot javnost med drugim očitajo, da sta pripravljena biti del kraljeve družine, ko prenavljata "kočo", v kateri živita in za to zapravita 2,5 milijona britanskih funtov, ko pa se je treba pokazati pred fotoobjektivi, si pa želita zasebnosti.