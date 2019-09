Foto: AP

V intervjuju za Harper's Bazaar je razložila, da sta si s soigralcem in takratnim partnerjem Robertom Pattinsonom v času sage Somrak neizmerno želela kančka zasebnosti, zaradi česar sta v intervjujih v celoti odklanjala na odgovarjanje vprašanj v povezavi z razmerjem, kar je večkrat privedlo do precej neprijetnih situacij.

"Ko sva bila z Robertom par, nisva imela nobenega dobrega zgleda," je razložila. "Zaradi tega nama je bilo ogromno odvzeto, saj sva z raznimi poskusi nadzora enega vidika izgubljala drugje. Nikoli nisva želela govoriti o najinem razmerju, saj je bilo to nekaj, kar je bilo samo najino."

Spregovorila je tudi o tem, da jo velikokrat označujejo z besedo zoprna, da pa se zdaj s tem ne obremenjuje več toliko, kot se je v preteklosti, temveč si želi predvsem uživati življenje – pa čeprav pridejo tudi nekateri neprijetni trenutki, povezani s slavo, kot je na primer stalno povpraševanje po njeni spolni usmerjenosti.

"Želim si uživati življenje, in to je dobilo prednost pred tem, da bi ga rada za vsako ceno zaščitila, ker sem ga v preteklosti s tem uničevala. V zabavni industriji so mi jasno prikazali dali vedeti, da se, če želim obdržati kariero in uspeh, moram zavedati, da so na svetu ljudje, ki me ne marajo in ne marajo tega, da imam rada dekleta."

Priznava, da ji očitajo, ker ni nikoli jasno priznala, da je lezbijka, hkrati pa se ne opredeljuje kot heteroseksualka. "Zaradi tega mi očitajo, da se ljudje sprašujejo, kaj za vraga sploh sem."

Za iskrenost je treba po njenem mnenju v Hollywoodu plačati veliko ceno. "Popolnoma jasno so mi rekli, naj si naredim uslugo in se z dekletom v javnosti raje ne držim za roke, ker bi morda lahko prišla ponudba za film iz franšize Marvel." Jasno dodaja, da s takimi ljudmi noče sodelovati.