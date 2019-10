Družbenemu omrežju se je pridružila s pripisom: "In zdaj smo prijatelji tudi na Instagramu, živjo!" in priložila fotografijo, na kateri pa ni sama, pač pa ji dela družbo nihče drug kot celotna prijateljska zasedba legendarne serije.

Nagneteni v grozd pred kaminom se v objektiv tako z Jennifer Aniston spet skupaj smejijo Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry in David Schwimmer.

Ob pogledu na to objavo se je oboževalcem televizijske uspešnice iz 90. let skoraj zmešalo in njen profil se je takoj sesul. "Vsi na svetu poskušajo v tem trenutku slediti Jennifer Aniston na Instagramu in ne morem priti zraven. #žalosten," je eden izmed uporabnikov zapisal na Twitterju. "Jennifer Aniston se je pridružila Instagramu in ga sesula. KRALJICA," je dodal drugi.

Prijatelji nekoč. Foto: IMDb

Že poldrugi milijon sledilcev

Ko se je stran vzpostavila nazaj, je v manj kot eni uri zbrala 116.000 sledilcev, po štirih urah od objave je ta številka poskočila že do skoraj 300.000. Pod objavljeno fotografijo se je nabralo 146.000 komentarjev, zbrala pa je 2,6 milijona všečkov.

Po šestih urah od objave je Anistonovi sledilo že milijon in pol ljudi.

Januarja se je Instagramu pridružila tudi Courteney Cox, ki je kot prvo objavila fotografijo, na kateri s "Phoebe" in voditeljico Ellen DeGeneres sedi na znamenitem oranžnem kavču iz kavarne Central Perk, priljubljenga zbirališča Prijateljev.

Rekordna gledanost

TV-serija Prijatelji, ki je ena najbolj gledanih nadaljevank vseh časov, je prejšnji mesec praznovala 25-letnico premiere. Predvajali so jo od leta 1994 do 2004, v tem času pa so posneli 236 epizod. Njihov finale, slovo Rossa, Rachel, Joeyja, Monice, Chandlerja in Phoebe, je bila najbolj gledana TV-epizoda med letoma 2000 in 2010.

Serija je bila nominirana za 57 emmyjev, dobila jih je sedem.