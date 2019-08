Kylie bo kmalu praznovala 22. rojstni dan. Foto: Reuters

Oblikovanje za kolekcijo ličil vsebuje podobe ameriških dolarjev in sporočila, kot so "delaj za svoj denar", "varčujem" in "denar ni vse". To je poleg tega, da kolekcija ličil verjetno ne bo ravno poceni, precej neokusna poteza članice družine Kardashian, ki je večino svoje slave in uspeha pridobila oziroma dosegla že kot otrok v resničnostnem šovu svoje družine, menijo številni uporabniki družbenih omrežij.

Zbirka vključuje tudi napis "You’re so money baby" (ti si tako denar, baby), pri katerem pa je črka S zamenjana z znakom za ameriški dolar ($). Številni so napis zato prebrali kot “You’re $0 money baby” (ti si nič denarja, baby). Nespodobna sporočila sicer po besedah Jennerjeve niso namerna in zaslužek bo, kot je takoj sporočila prek družbenih omrežij, verjetno namenila v dobrodelne namene.