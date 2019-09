Vonnova in Subban sta par od lanskega leta. Foto: EPA

Vonnova je pred dvema tednoma razkrila, da se je zaročila s hokejistom New Jersey Devilsov Pernellom Karlom Subbanom. Na otvoritvi tedna mode v New Yorku pa je prvič pokazala svoj smaragdni zaročni prstan v živo zeleni barvi. Poleg tega je nase opozorila z drznim prosojnim črnim topom in pripadajočim krilom.

Kot sta v objavi na družbenih omrežjih zapisala zaročenca, je bila izbira zelene za prstan preprosta. Lindsey namreč obožuje zeleno, smaragd pa je Subbanov rojstni kamen.