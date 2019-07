Archie Harrison Mountbatten-Windsor v družbi staršev, vojvode in vojvodinje Susseških. Foto: Reuters/Chris Allerton/Sussex

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta se odločila, da bo krst njunega prvorojenca, ki se je rodil 6. maja, potekal povsem zasebno. Na obred sta tako povabila le svoje najbližje: Harryjevega starejšega brata Williama in njegovo ženo Catherine (brez otrok), princa Charlesa in njegovo ženo Camillo, Meghanino mater Dorio Ragland ter Harryjevi teti, sestri njegove pokojne matere Diane, lady Jane Fellowes in lady Sarah McCorquodale. Manjkala je kraljica Elizabeta II., in sicer zaradi "drugih, že prej dogovorjenih obveznosti".

Kot omenjeno, sta Harry in Meghan podrobnosti krsta skrbno skrivala – njuni oboževalci in predstavniki sedme sile se tako lahko zadovoljijo le z dvema fotografijama, ki sta ju objavila na družbenih omrežjih in ki ju je posnel znani modni fotograf Chris Allerton (ta je sicer fotografiral tudi njuno poroko).

Po krstu so se pred fotografov objektiv postavili le krščenec, vojvoda in vojvodinja Susseška (Harry in Meghan), vojvoda in vojvodinja Cambriška (William in Catherine), valižanski princ (Charles) in vojvodinja Cornwallska (Camilla), Doria Ragland ter lady Jane Fellowes in lady Sarah McCorquodale. Foto: Reuters/Chris Allerton/Sussex

Kdo so botri? Zagotovo ne Serena.

Neznanka ostaja tudi, koga sta Harry in Meghan izbrala za botra oz. botre svojega sina – ta podatek načeloma Buckinghamska palača objavi, a tokrat tega ni storila "na željo vojvode in vojvodinje Susseških". Britanski mediji so glede botrov izpeljali le en sklep: da med njimi ni Meghanine dolgoletne prijateljice, teniške igralke Serene Williams, saj je ta danes tekmovala v 3. krogu teniškega turnirja v Wimbledonu.

Zaradi izjemne zadržanosti, ko gre za zasebnost malega Archieja, so se nanju že usule kritike, češ da zahtevata zasebnost le takrat, ko jima to ustreza, po drugi strani pa so morali davkoplačevalci za prenovo njunega domovanja, "koče" Frogmore, odšteti 2,5 milijona funtov.

Archie nosi "združen" priimek svojih prababice in pradedka

Dojenček nima kraljevskega naziva, ki bi mu ga kraljica Elizabeta sicer lahko podelila, a tega – najverjetneje na željo njegovih staršev – ni storila. Archie tako nosi "združen" priimek svojih prababice in pradedka, kraljice Elizabete (Windsor) in princa Filipa (Mountbatten), kar je posledica desetletij starega dogovora med kraljico in princem – da bodo ta priimek nosili vsi njuni potomci, ki ne bodo v neposredni nasledstveni liniji.