Prvo (in edino do zdaj) fotografijo malega Archieja sta Harry in Meghan v svet poslala dober mesec po rojstvu, sredi junija. Foto: Sussex Royal Instagram

Archie Harrison Mountbatten-Windsor se je, kot je znano, rodil 6. maja, po dveh mesecih pa ga bodo starši v družbi najožjih družinskih članov in tesnih prijateljev - skupaj okoli 25 ljudi - nesli h krstu. Malega Archieja (deček na željo staršev nima kraljevskega naziva) bodo krstili v kapeli sv. Jurija na posestvu gradu Windsor, kjer je bil leta 1984 krščen tudi njegov oče Harry in kjer se je ta maja lani poročil z Meghan (takrat še Markle).

Podrobnosti dogodka sicer niso znane, po krstu pa je pričakovati, da bo Buckinghamska palača javnosti posredovala nekaj fotografij z dogodka, kot je to storila tudi, ko so krstili Archiejeva bratranca in sestrično Georgea, Charlotte in Louisa, otroke vojvode in vojvodinje Cambriških, Williama in Catherine.

Tudi Archie bo nosil isto kraljevsko krstno oblačilo

Sunday Times je sicer pred časom poročal, da bo tudi Archie nosil tradicionalno kraljevo krstno oblačilo - repliko krstne oblekice, ki jo je dala v prvi polovici 19. stoletja izdelati kraljica Viktorija in ki jo je prva nosila njena prvorojenka Victoria, poznejša nemška cesarica in pruska kraljica, nato pa tudi ostali njeni otroci, vnuki, pravnuki itd., skupaj kar 62 otrok - tudi kraljica Elizabeta, princ Charles ter Harry in William.

Repliko so dali izdelati pred nekaj leti, saj je bil izvirnik že precej obrabljen, prvi jo je nosil najmlajši vnuk kraljice Elizabete, sin princa Edwarda, James, pred dobrim desetletjem.

Jeseni na pot v južno Afriko

Archiejeva oče in mati, vojvoda in vojvodinja Susseška, pa medtem načrtujeta tudi prvo uradno družinsko potovanje. Krono bo družina jeseni zastopala na poti v južno Afriko. Kot sta pred dnevi zapisala na Instagramu, bodo obiskali Malavi, Angolo in Bocvano. Lani jeseni sta Harry in Meghan obiskala Avstralijo in ravno tam razkrila, da pričakujeta otroka.