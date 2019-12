Kot je na Facebooku zapisal 40-letni Zagrebčan, si ni tako predstavljal smučanja pred premiero filma Skiing the Fire Ring v Bovcu.

"Namesto turne smuke po strminah Kanina sem končal v bolnišnici. Na srečo, gre samo za izpah rame. Lahko bi bilo huje ... Hvala prijateljem za pomoč!" je še dodal ob posnetku nesreče (ogledate si ga lahko spodaj).

Kot je povedal za hrvaški portal Jutarnji.hr, je smučal zunaj proge na nadmorski višini 2.300 metrov, po napačnem gibu pa končal v snegu.

Kot je dejal, stanje ni dramatično in se bo vseeno v Bovcu udeležil projekcije filma o smučarski odpravi na Islandiji, od koder prihaja njegova soproga Elin, s katero ima dva sinova.

Slovensko-hrvaška naveza

Kostelić je med 13-dnevno odpravo po Islandiji aprila letos s štiričlansko slovensko-hrvaško odpravo presmučal šest prvenstvenih smeri na vulkanskih gorah Herdubreid in Askja.

Odpravo so poleg Kostelića sestavljali še smučar prostega sloga Matej Bradaškja, alpinistični inštruktor, plezalec in turni smučar Jan Podgornik ter smučar in snemalec Miha Deisinger.

Kostelić, zmagovalec 26 tekem za svetovni pokal in dobitnik štirih olimpijskih medalj, je sicer imel v svoji bogati karieri tudi kar precej smole s poškodbami - samo koleno so mu operirali desetkrat.