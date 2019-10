Harry in Meghan sta se septembra podala na prvo družinsko turnejo, in sicer v južno Afriko. Med pogovorom, ki je nastal med turnejo, sta namignila, da bi se morda lahko tja tudi preselila. Foto: Reuters

Člana britanske kraljeve družine, ki sta pred kratkim (znova) razburila domačo javnost, ko sta s tožbami napovedala pravo malo vojno proti sedmi sili, sta med svojo nedavno afriško turnejo sodelovala tudi pri snemanju dokumentarnega filma Harry & Meghan: An African Journey, (Harry in Meghan: Afriško potovanje), ki so ga na televiziji ITV predvajali v nedeljo zvečer. Gre za prvi dokumentarni film o paru, ki se je poročil pred slabim letom in pol, leto po poroki pa dočakal še prvorojenca, ki pa ga ‒ v nasprotju s Harryjevim bratom Williamom in njegovo ženo Catherine, ki sta vse tri potomce svetu predstavila že nekaj ur po rojstvu ‒ nista bila pripravljena takoj deliti s tračev vedno lačno javnostjo.

Intervju s starim prijateljem

V intervjuju s Tomom Bradbyjem, sicer starim Harryjevim prijateljem (poznata se že več kot 20 let), je tako Meghan med drugim razkrila, da je bilo zadnje leto zadnjo še posebno težko, saj se ji pred poroko s Harryjem ni niti sanjalo, kaj jo čaka. "Ko sem spoznala svojega zdajšnjega moža, so bili vsi moji prijatelji zelo veseli zame, ker sem bila srečna. A moji britanski prijatelji so me opozarjali: 'Verjamem, da je čudovit, ampak raje ne delaj tega, ker ti bodo britanski tabloidi uničili življenje'," je razložila nekdanja igralka in dodala, da je "zelo naivno" verjela, da se prijatelji motijo. "Rekla sem jim: 'O čem govorite? To nima smisla, saj sploh nisem v tabloidih.' Res nisem razumela ..." je priznala.

Zakonca Sussex sta po vrnitvi iz Afrike napovedala vojno medijem. Foto: AP

Harry ne želi, da se preteklost ponovi

"Velik del te službe ... pomeni, da moraš pogosto marsikaj požreti in nastaviti drugo lice," pa je izpostavil Harry in dodal, da je pravi način, kako to preživeti, to, da ostaneš zvest sam sebi, tak, kot si, in da se postaviš za tisto, v kar verjameš. "Ne bom se pustil izsiljevati, nihče me ne bo prisilil v igro, ki je ubila mojo mamo," je odločen britanski princ, ki je svojo mater, princeso Diano, izgubil leta 1997 (ko mu je bilo 13 let), ko je umrla v prometni nesreči v begu pred paparaci. "Vse, kar je doživela in kar je morala pretrpeti, je še danes, vsak dan, zelo živo. In tu ne gre za mojo preganjavico. Samo ne želim, da se preteklost ponovi," je poudaril.

Ob tem je znova namignil, da način, kako (pretežno britanski) mediji obravnavajo njegovo ženo Meghan, močno spominja na to, kakšen pekel so povzročali njegovi mami, zato ne bo dovolil, da se preteklost ponovi. "Vedno bom ščitil svojo družino. In zdaj imam družino, ki jo je treba ščititi," je poudaril, o svojih izkušnjah z mediji pa dejal: "Gre za rano, ki se ves čas gnoji. Vsakič, ko vidim fotoaparat, ko slišim klik, ko se zasveti bliskavica, me to popelje nazaj," je dejal sin britanskega prestolonaslednika (in brat prihodnjega).

Kot je znano, je Harry po prihodu iz Afrike vložil tožbo proti Murdochovim tabloidom zaradi starega škandala v zvezi z vdiranjem v telefonske predale, njegova žena pa je začela postopke zaradi vdora v zasebnost in manipulacij pri objavi pisma, ki ga je poslala svojemu odtujenemu očetu Thomasu Marklu. Obenem je Harry v zelo osebnem javnem pismu britanske tabloide obtožil sistematičnega trpinčenja Meghan.

Meghan je priznala, da se trenutno ne počuti najbolje. Še najbolj pa jo prizadene, ker je nihče niti ne vpraša, kako je, je razkrila v dokumentarcu. Foto: AP

Trudila se je naučiti, kako stisniti zobe, a ji je to povzročalo težave "znotraj"

V dokumentarnem filmu vojvodinja Susseška ni mogla zadrževati solz, ko je spregovorila o soočanju s pritiskom, sploh po rojstvu prvorojenca Archieja, ki se je paru rodil na začetku maja. "Najhuje je to, da sem se vedno zavedala, da ne bo lahko, a sem verjela, da bo pošteno. To je tisto, s čimer se najtežje sprijaznim," je dejala in dodala, da se je ‒ kljub dejstvu, da je bila sveže poročena in novopečena mama ‒ resnično trudila, da bi se naučila po britansko stisniti zobe, a je ugotovila, da to škodi njeni duševnosti.

Člana nove generacije britanske kraljeve družine sta napovedala, da si bosta za božič vzela šest tednov dopusta, ki ga bosta s sinom preživela v Meghanini domovini ZDA. Foto: Reuters

Številni kritiki ob tem opozarjajo, da morajo člani kraljeve družine (preveliko) medijsko pozornost jemati kot del službe, saj to pač pride s slavo, bogastvom, močjo in privilegiji. "To bi popolnoma razumela, če bi bile stvari poštene," je odgovorila kritikam, ki jih je naštel Bradby, in dodala: "A ko ljudje govorijo stvari, ki sploh niso resnične, za katere vedo, da so neresnične in za katere tudi mediji vedo, da so neresnične, pa jim vseeno dopustijo, da jih še vedno govorijo ... ne vem, ali je kdo na tem svetu, ki bi se mu to zdelo v redu."

A vseeno se Meghan zaveda, kakšno srečo ima v življenju, pravi: "Dobro mi je. Imam otroka, imam moža in oba sta najboljša."

Brata vsak na svoji poti. A še vedno brata.

Britanski princ se seveda ni mogel izogniti domnevnemu sporu z bratom Williamom, s katerim naj bi bila že nekaj časa popolnoma odtujena, razlog pa naj bi tičal ravno v Harryjevi poroki z Meghan. Harry sicer ni potrdil, da sta z bratom sprta, je pa med vrsticami priznal, da njun odnos ni najboljši. Kot je dejal, so vsi v družini pod velikim pritiskom, zato je "neizogibno, da se dogajajo stvari". "Sva brata. In vedno bova brata. Brez dvoma sva ta trenutek na različnih poteh, ampak kljub vsemu mu bom vedno stal ob strani in on bo vedno stal ob strani meni," je zatrdil in dodal, da "imajo bratje tako dobre kot slabe dneve".

S tem ko je Meghan v dokumentarcu odkrito spregovorila o svojem odnosu do medijev, o pritiskih, ki jih čuti, o duševnem zdravju, o težavah, ki jih imata s Harryjem zaradi pritiska tabloidov in se skratka popolnoma dušeno razgalila, si je najverjetneje, se strinjajo poznavalci, pridobila javnost na svojo stran.