Vojvodinja je na septembrski izdaji delala zadnje mesece svoje nosečnosti in prve tedne materinstva. Sina Archieja je rodila maja. Foto: Reuters

Meghan je za naslovnico izbrala 15 žensk, ki spreminjajo svet, kot ga poznamo danes – med njimi igralko in aktivistko Jane Fonda, novozelandsko premierko Jacindo Ardern in švedsko najstniško aktivistko Greto Thunberg.

Na vprašanje, zakaj ni v izbor vključila tudi sebe, je vojvodinja odgovorila, da čeprav so o tem razmišljali, je nazadnje menila, da bi bilo to preveč "bahavo" in se je namesto tega raje odločila, da izpostavi ženske, ki jo navdihujejo.

Je pa 37-letna nekdanja ameriška igralka prostor namenila svojemu soprogu princu Harryju, ki je za revijo intervjuval slovito antropologinjo Jane Goodall. Sama je opravila pogovor z nekdanjo prvo damo ZDA Michelle Obamo.

Od boja za pravice LGBT do okoljskega boja

Kot poroča CNN, je vojvodinja s svojim izborom izpostavila teme, ki se ji zdijo še posebej pomembne – od boja za pravice istospolno usmerjenih do boja za okolje, od tematike duševnega zdravja do begunske problematike. Skupino opisujejo kot nabor "pionirskih reformatork, ki jih povezuje neustrašnost pri podiranju meja".

Petnajsterica, ki krasi naslovnico septembrske izdaje slovite modne revije. Foto: Reuters

"Proces teh sedmih mesecev je bil izjemno nagrajujoč, ko sem sodelovala z Edwardom Enninfulom, urednikom britanskega Vogua, pri najbolj brani modni izdaji leta, pri čemer sem jo lahko zapeljala tako, da je njen fokus usmerjen v vrednote, pozitivne cilje in ljudi, ki puščajo sled v današnjem svetu," je dejala Meghan.

"Upam, da boste čez ta objektiv občutili moč skupnosti v raznoliki selekciji žensk, izbranih za naslovnico, kot tudi v ekipi, ki mi je vse skupaj pomagala osvetliti. Upam, da se bodo bralci s temi 'silami sprememb', kar te ženske so, počutili tako navdahnjene kot jaz."

Najbolj čislana izdaja leta

Septembrska izdaja revije Vogue je vsako leto najbolj brana in najtežje pričakovana, vojvodinja Susseška pa je na njej delala med zadnjimi meseci svoje nosečnosti in prvimi tedni materinstva.

Kot še izpostavlja CNN, je to posebna čast, saj je Meghan sploh prva oseba, ki je v 103-letni zgodovini Vogua kot gostujoča urednica uredila septembrsko izdajo te modne biblije.

"Da nam je najvplivnejši svetilnik sprememb v državi uredil revijo v tem času, je za nas posebna čast, užitek in čudovito presenečenje," je povedal Enninful. "Kot boste videli iz njenega izbora v reviji, je vojvodinja pripravljena zaiti tudi v kompleksnejša in bolj raznolika območja, pa najsi gre za žensko opolnomočenje, duševno zdravje, raso ali privilegije."

Marklova je poleg žensk za naslovnico in intervjuvank znotraj revije izbrala tudi fotografa Petra Lindbergha.

Petnajsterica žensk na naslovnici:

Adwoa Aboah, aktivistka za duševno zdravje in manekenka

Adut Akech, manekenka in nekdanja begunka

Ramla Ali, bokserka

Jacinda Ardern, novozelandska premierka

Sinead Burke, aktivistka za raznolikost in predavateljica

Gemma Chan, aktivistka in igralka

Laverne Cox, aktivistka za pravice istospolnih in igralka

Jane Fonda, aktivistka in igralka

Salma Hayek Pinault, aktivistka za ženske pravice, igralka, producentka

Francesca Hayward, plesalka Londonskega kraljevega baleta

Jameela Jamil, aktivistka za pozitivno samopodobo in igralka

Chimamanda Ngozi Adichie, avtorica

Yara Shahidi, ustanoviteljica platforme Eighteen x 18 in igralka

Greta Thunberg, okoljska aktivistka

Christy Turlington Burns, ustanoviteljica organizacije Every Mother Counts in manekenka