Foto: EPA

(Tudi) tokrat so se ukvarjali predvsem z njeno pojavo. Na slovesnost je prikorakala v povsem preprosti Pradini obleki brez rokavov, ki pa je tako še bolj poudarila izbiro obutve.

Nosila je elegantne salonarje z 10-centimetrsko peto, pod katere se je podpisal zvezdniški obiskovalec Manolo Blahnik.

Model BB, ki ga je predstavil pred več kot desetletjem, nosi ime po francoski filmski zvezdnici Brigitte Bardot in velja za zelo priljubljenega, saj s svojo obliko pomaga podaljšati videz nog.

Osnovni model je v trgovinah na voljo za slabih 600 evrov, cena pa se viša glede na uporabljene materiale.

Na otvoritvi v družbi otrok

Pri rezanju traku so se ji pridružili četrtošolci osnovne šole Amidon-Bowen, ki jih je pozdravila tako, da jim je dala "petko", novim "ekspresnim" dvigalom pa so se nato skupaj odpeljali do vrha spomenika v čast prvemu predsedniku ZDA.

Foto: EPA

Prej do vrha 10 minut, zdaj ena

Vstopnice za ogled Washingtona z avrha obeliska, ki ga osvetljujejo nove varčne luči za boljšo vidnost ponoči, so nemudoma pošle. Spomenik, ki ga obišče pol milijona obiskovalcev letno, je najvišja zgradba v Washingtonu.

169 metrov visoka kamnita skulptura sredi travnika National Mall je bila od avgusta 2016 zaprta zaradi prenove. V 37 mesecih obnovitvenih del je dobila sodobnejše dvigalo in nov varnostni sistem. Obiskovalci bodo v spomenik zdaj vstopili skozi dvoja drsna vrata, čakal pa jih bo tudi varnostni pregled.

Novo dvigalo bo popeljalo turiste do 152 metrov visoke razgledne ploščadi. Prvo dvigalo je po odprtju spomenika za pot na vrh potrebovalo deset minut, z novim dvigalom bo pot trajala malo več kot minuto. Ker se je staro dvigalo pogosto kvarilo, so obiskovalci na vrh spomenika včasih morali peš po 897 stopnicah.