Jared Leto in ... Jared Leto. Foto: Reuters

Met Gala je vsakoletni dobrodelni dogodek, na katerem zbirajo sredstva za kostumografski institut pri Metropolitanskem muzeju v New Yorku. Vsak, ki dobi vabilo, skače do neba, saj se vstopnice kljub zasoljeni ceni prodajajo kot vroče žemljice. Gostiteljica večera je urednica ameriške revije Vogue, Anna Wintour.

Vsak, ki kaj pomeni v svetu zabave, se na Met Gala preprosto mora pokazati, a vsako leto je tema večera drugačna. Letos je bila to Pretiravanje: Zapiski o modi (Camp: Notes on Fashion), s čimer je muzej spomnil na skorajšnje odprtje razstave, ki jo je navdihnil esej ameriške aktivistke, kulturologinje in literarne kritičarke Susan Sontag iz leta 1964 z naslovom Notes on Camp.

Lady Gaga je s svojimi štirimi oblekami uprizorila pravi šov. Foto: Reuters

Slavni in bogati so tako morali izbrati obleke, ki prikazujejo ironijo, humor, parodijo, izumetničenost, pretiravanje. Kako naj bi bile takšne obleke videti, je že na začetku večera pokazala pevka in igralka Lady Gaga, ki je izbrala "4 v 1" - pod široko rožnato večerno toaleto je skrivala še tri druge kreacije, slačila pa se je kar na stopnicah muzeja.

Nič kaj veliko niso za njo zaostajale druge zvezdnice. Pevka Katy Perry je nosila lestenec, na katerem so gorele električne sveče, z njega pa "bingljali" kristali, Jared Leto je imel posebnega "spremljevalca" - repliko svoje glave, raperka Cardi B je z dolgo vlečko svoje škrlatne toalete "okupirala" vso rdečo preprogo. Teniška zvezdnica Serena Williams je kričečo, neonsko rumeno obleko kombinirala s supergami enake barve, spet drugi, kot na primer igralec Ezra Miller, pa so se raje kot z obleko poigrali z ličenjem.

Ko se Zendaya spremeni v pepelko. Foto: Reuters

Manjkal ni (seveda) niti del klana Kardashian - Kim je izbrala mokri videz, sestri Kylie in Kendall Jenner pa Versacejevi toaleti živih barv, okrašeni s perjem. Med slavnimi pari sta svojo premiero na rdeči preprogi po večletnih govoricah, da sta par, doživela igralca Jamie Foxx in Katie Holmes, prišla sta tudi mladoporočenca Joe Jonas in Sophie Turner ter Joejev brat Nick in njegova žena Priyanka Chopra. Med 550 povabljenci so bili tudi Gisele Bundchen in Tom Brady, Jeff Bezos, Jennifer Lopez in Alex Rodriguez. Pa še mnogi drugi - kdo vse, preverite v galeriji.