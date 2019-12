Michelle Williams se je v enem letu ločila, našla novo ljubezen in zanosila – če gre verjeti tabloidom. Foto: AP

39-letna štirikratna nominiranka za oskarja se te dni mudi v Londonu, kjer snema nadaljevanje filma Venom, fotografi pa so jo v družbi tri leta starejšega Kaila opazili v butiku z nosečniškimi in otroškimi oblačili Seraphine’s, poroča revija People. Ne igralka ne režiser novice o zaroki in nosečnosti nista komentirala, a pri Peoplu zatrjujejo, da so informacije, ki so jih dobili od anonimnega vira, zanesljive.

Kail in Williamsova sta se spoznala lani med snemanjem biografske miniserije Fosse/Verdon, ki govori o zvezi med režiserjem in koreografom muzikalov Bobom Fossejem (Sam Rockwell) ter igralko in plesalko Gwen Verdon (Williams). Pri razvoju zveze naj bi, še piše People, posredovala tudi igralkina 14-letna hči iz zveze s pokojnim Heathom Ledgerjem, Matilda.

Williamsova ni nikoli skrivala, da jo je Ledgerjeva smrt, čeprav sta se že pred tem razšla, močno prizadela in da je dolgo iskala novo ljubezen svojega življenja.

"Matildi vedno rečem: 'Tvoj oče me je ljubil pred vsemi drugimi, preden so odkrili, da sem nadarjena, preden je kdo rekel, da sem lepa ali da sem lepo oblečena.'," je lani v intervjuju za Vanity Fair razlagala, kako hčerki opisuje že več kot desetletje pokojnega igralca.

Obenem je optimistično zatrdila, da kljub vsemu nad ljubeznijo ni nikoli obupala – prav v času intervjuja se je zdelo, da jo je našla v glasbeniku Philu Elverumu, ki je javnosti znan pod umetniškim imenom Mount Eerie, a sta se le dobrega pol leta po poroki, na začetku letošnjega leta, odločila za sporazumno ločitev.

Čeprav zelo skrbno varuje svojo zasebnost, se je zvezdnica občasno pripravljena odpreti tudi, ko gre za tako zasebno stvar, kot je (ponovna) ljubezen: "V resnici si ne želim ravno veliko govoriti o tem. Ampak kaj če bo to nekomu pomagalo? Kaj če je nekje na svetu nekdo, ki je prepotoval isto pot kot jaz, ki je pretrpel toliko kot jaz, ki mi je morda podoben in bo v mojih besedah našel nekaj, kar mu bo pomagalo?"

"Tem ljudem sporočam: Ne zadovoljite z malim. Ne zadovoljite se z nečim, kar vam daje občutek, kot da ste v zaporu, ne zadovoljite se z naporno zvezo ali z nečim, kar vas boli. Če se vam zdi, da to ni ljubezen, potem ni," je bila odločna igralka.