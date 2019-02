V oglasu poleg Federerja in Mikaele nastopa še italijanski kuharski mojster Davide Oldani. Foto: YouTube

23-letna ameriška smučarska šampionka je končni izdelek delila na družbenih omrežjih, ob tem pa pripisala, da je izjemno hvaležna za celotno izkušnjo.

"Verjetno se sprašujete, zakaj sem zadnje čase na Instagramu objavljala toliko zgodb o Barilli. Septembra, pred začetkom sezone, sem imela priložnost posneti reklamo za #MastersOfPasta s še enim Barillinim ambasadorjem (in enim mojih športnih idolov) Rogerjem Federerjem ter kuharskim mojstrom Davidom Oldanijem," je zapisala.

Oglas so posneli v razkošni vili. Foto: YouTube

Federerjev nasvet

Že pred tem je za ameriške medije povedala, da ji je 37-letni Federer med snemanjem dal tudi dober nasvet.

"Rekel mi je, da ko je bil na vrhuncu svojih uspehov, si je vedno skušal vzeti malce več časa, da bi lahko proslavil svoje zmage – ali pa vsaj v njih nekaj časa užival."

"Ni treba, da je nekaj ekstravagantnega, samo malce časa zase. In to sem si res vzela k srcu," je povedala dvakratna olimpijska zmagovalka in petkratna svetovna prvakinja, ki je že zdaj nanizala 57 zmag v svetovnem pokalu.

Barillin oglas so posneli v razkošni vili ob severnoitalijanskem jezeru Como, v njem pa vidimo Mikaelo v najbolj glamurozni podobi do zdaj, zlati večerni toaleti, v kateri spominja na princesko.