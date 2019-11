Miley bo morala glasbeno ustvarjanje za nekaj tednov postaviti na stran. Foto: EPA

“Med pregledom pevkinega grla so zdravniki odkrili okvaro na njenih glasilkah, zato so se nemudoma odločili za operacijo” je sporočil njen predstavnik za stike z javnostmi. Ni še jasno za kakšno težavo z glasilkami gre, a kot kaže je dovolj resna, da so jo takoj operirali. Kot so še sporočili njeni zastopniki, zdaj nekaj tednov ne bo smela govoriti in peti, zato se bo snemanje njenega novega albuma nekoliko zavleklo.

Poleg snemanja albuma je zaradi zdravstvenih težav pod vprašajem tudi njena nova turneja in glasbeno sodelovanje v novem filmu o čarlijevih angelčkih. A Miley je, kot kaže optimistična in zaenkrat ni odpovedala nobenega načrtovanega projekta, kar je gotovo dober pokazatelj uspoešnosti opravljene operacije.

Pevka se sicer, sodeč po objavah na družbenih omrežjih, počuti dobro in je zadovoljna z opravljenim posegom. Okreva v rokah novega fanta Codyja Simpsona, s katerim je v srečnem razmerju vse od vihravega ljubezenskega poletja. Po ločitvi od dolgoletnega sopotnika in moža Liama Hemswortha in več kratkih romantičnih avantur, se je zdaj očitno ustalila v novem ljubezenskem življenju.