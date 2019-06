Miley je na pomoč takoj priskočil tudi njen mož Liam Hemsworth. Foto: Reuters

26-letna glasbenica, ki je na tamkajšnjem glasbenem festivalu Primavera Sound Festival predstavljala svoj novi album She is Coming, se je po koncertu skupaj z možem Liamom Hemsworthom (pod budnim očesom četice varnostnikov sprehodila skozi množico oboževalcev.

Zgrabil jo je za vrat in skušal poljubiti

Medtem ko se je večina zadovoljila s tem, da so se nekdanje najstniške popzvezdnice zgolj na hitro dotaknili ali jo fotografirali, pa se je našel nekdo, ki mu to ni bilo dovolj. Miley je zagrabil, ji okoli vratu ovil roko in jo potegnil k sebi ter jo skušal poljubiti.

Llego a estar ahí, y al “fan” que se ha tirado a por miley no se le olvida el guantazo que se lleva pic.twitter.com/30PUR4zXR0 — Alvaro (@AlvaroSaucedo13) 02. junij 2019

Takoj so posredovali varnostniki, ki so preveč gorečega oboževalca odvlekli stran, Liam in druga skupina varnostnikov pa je Miley na hitro pospremila s prizorišča dogodka.

Lahko počne, kar želi, in nihče je ne bi smel nadlegovati

Glasbenica je pozneje dogodek komentirala na Instagramu, kjer je objavila zgodbo/video, v katerem je opozorila na to, kako zelo napačno je bilo ravnanje oboževalca.

"Ona lahko obleče, kar želi. Lahko je devica. Lahko spi s petimi različnimi ljudmi. Lahko je tam s svojim možem. Ali pa z dekletom. Lahko je naga. Ampak nihče je NE SME zgrabiti brez njene privolitve," so se v videu vrstili napisi, ki so se sklenili s ključnikom #DontFuckWithMyFreedom (v prostem prevodu #NeZaj******SeZMojoSvobodo), kar je tudi verz iz njene nove skladbe Mother's Daughter.