Mindy Kaling od akademije pričakuje opravičilo. Foto: Reuters

Kalingova je bila del igralske zasedbe v ameriški izdaji Pisarne, poleg tega pa je pri seriji sodelovala tudi kot producentka, režiserka in scenaristka. Zdaj je podeljevalce nagrad emmy obtožila, da so ji poskušali odvzeti njen producentski naziv. Trdi, da je bila izpostavljena kot najmlajša oseba in kot ženska z drugo barvo kože, zato so jo skoraj izpustili s seznama nominacij. "Najlažje je bilo izpustiti mene."

V komični seriji je igrala Kelly, poleg tega pa je napisala in režirala kar nekaj epizod. Naslednji uspeh je našla v seriji Mindy se dogaja, v zadnjem času pa se je med drugim podpisala pod televizijsko priredbo Štirih porok in pogreba.

40-letnica je za Elle pojasnila, da jo je akademija prisilila v ponižujoč proces, v katerem je morala natančno dokazati svoj prispevek. "Izmed vseh producentov Pisarne sem samo jaz morala pripraviti celoten esej, v katerem sem razložila svoj prispevek kot scenaristka in producentka. Morala sem pridobiti pisma od vseh belopoltih sodelavcev, v katerih so potrdili, da sem sodelovala, čeprav so moji dosežki govorili sami zase."

Kalingova pravi, da se danes to morda ne bi več zgodilo, da pa se je pred leti zgodilo njej. Foto: Reuters

Akademija pravi, da je preverila vsakega

Televizijska akademija je v odzivu zanikala, da bi bil proces nominacij kakor koli oseben, in zatrdila, da "je moral vsak producent in scenarist dokazati svoje dosežke". "V tistem času se je pojavila skrb v povezavi s tem, da je potrditev iskalo veliko ustvarjalcev." Zaradi tega pravijo, da so morali preveriti vsakega.

Kalingova je na družbenem omrežju Twitter zatrdila, da je njihov odziv popolnoma nesmiseln. "Drugi sodelavci Pisarne niso bili izločeni s seznama. Tako trdo sem delala, da je bilo ponižujoče. Napisala sem toliko epizod, preživela čas v montaži, samo zato, da je potem akademija to lahko zavrgla, saj ni mogla verjeti, da sem tega sposobna. Hvala bogu so me rešili producentski prijatelji."

Sicer je dodala, da se je incident zgodil pred približno desetimi leti in se zdaj morda ne bi več, pravi pa, da se je to zgodilo njej. Od akademije pričakuje, da se ji opraviči, poroča BBC.