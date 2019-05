Danes 53-letni Moby je v avtobiografiji Then It Fell Apart zapisal, da je spoznal Portmanovo, ko je bilo njej 20 let, in da sta bila za kratek čas par.

Portmanova, ki je danes poročena s francoskim plesalcem in koreografom Benjaminom Millepiedom, se je na njegove trditve ogorčeno odzvala. Dejala je, da se sama teh časov spominja "zelo drugače". "Spomnim se ga le kot starejšega moškega, ki se je do mene obnašal zelo čudno. Takrat sem komaj končala srednjo šolo. On trdi, da sem bila stara 20 let - zagotovo nisem bila. Bila sem še najstnica, imela sem komaj 18 let."

Portmanova in Moby sta se ves prejšnji teden pričkala prek medijev. Foto: AP

Moby je sprva dejal, da je "zmeden" zaradi njenih izjav in da sta "zagotovo bila par", zdaj pa je svoje besede vzel nazaj in celo dejal, da so "vse kritike proti njemu upravičene". V objavi na Instagramu je zapisal, da je dojel, da je ravnal "nepremišljeno, ker Portmanove ni obvestil, da jo je omenil v svoji knjigi" in da ni ravnal prav niti zato, ker ni spoštoval njenega odziva.

"Do Natalie, njene inteligence, ustvarjalnosti in boja za pravice živali gojim veliko spoštovanje, zato mi res ni všeč, da sem njo in njeno družino spravil v neprijeten položaj. Trudil sem se, da do vseh, o katerih sem pisal v knjigi, pokažem dostojanstvo in spoštovanje. Opravičujem se Natalie in vsem drugim, ki sem jih omenil v knjigi, a jim tega nisem predhodno povedal."