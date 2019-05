Moby se umika iz javnosti. Foto: Reuters

V sporočilu na svoji spletni strani je navedel, da odpoveduje vse javne nastope, načrtovane za bližnjo prihodnost.

Moby - Why Does My Heart Feel So Bad?

Za ta nenaden ukrep se je odločil le tri dni preden bi moral na turnejo po Veliki Britaniji, na kateri bi promoviral svojo avtobiografijo.

Razloga za odpoved ni navedel, ugiba pa se, da je bil za to ključen škandal, ki se je zgodil pred dnevi. Spomnimo, tega je glasbenik zakuhal s trditvijo, da je hodil s hollywoodsko zvezdnico.

Danes 53-letni Moby je v avtobiografiji zapisal, da je spoznal Portmanovo, ko je bilo njej 20 let, in da sta bila za kratek čas par. Portmanova se je na njegove trditve ogorčeno odzvala. Dejala je, da se sama teh časov spominja "zelo drugače". "Spomnim se ga le kot starejšega moškega, ki se je do mene obnašal zelo čudno. Takrat sem komaj končala srednjo šolo. On trdi, da sem bila stara 20 let ‒ zagotovo nisem bila. Bila sem še najstnica, imela sem komaj 18 let."

Moby je sprva dejal, da je "zmeden" zaradi njenih izjav in da sta "zagotovo bila par", nato pa je svoje besede vzel nazaj in celo dejal, da so "vse kritike proti njemu upravičene". V objavi na Instagramu je zapisal, da je dojel, da je ravnal "nepremišljeno, ker Portmanove ni obvestil, da jo je omenil v svoji knjigi", in da ni ravnal prav niti zato, ker ni spoštoval njenega odziva. Obenem se ji je opravičil.

Predstavniki Portmanove niso želeli komentirati Mobyjevega umika iz javnosti.