Niki Lauda je umrl v 71. letu starosti na kliniki v Zürichu, na kateri je bil zaradi dialize ter zaradi zapletov po transplantaciji pljuč. Foto: Reuters

Sinova Nikija Laude - Lukas in Mathias. Foto: Reuters

Lauda je postal prvi športnik, ki so ga položili na mrtvaški oder v 872 let stari katedrali sv. Štefana na Dunaju.

Slovo pokojnika v omenjeni katedrali je tudi sicer redkost, nazadnje je bil to slikar Ernst Fuchs pred dobrimi tremi leti, med drugimi pa se so v Avstriji v zadnjem obdobju tako poslovili tudi od kardinala Franza Königa, Otta von Habsburga in notranjega ministra Franza Olaha.

Vdova za pokojnim Laudo Birgit Wetzinger je na krsto položila slovito rdečo čelado legende avtomobilističnega športa. To so položili na šopek iz lovorovih vej in listov, s katerimi so v antiki častili rimske cesarje, zmagovalce, športnike. Vdovo sta spremljala Nikijeva sinova Lukas Lauda in Mathias Lauda.

Poslovilne slovesnosti se je udeležil tudi nemški igralec Daniel Brühl, ki je Laudo upodobil v slovitem celovečercu Dirka življenja (Rush) iz leta 2013, pod katerega se je kot režiser podpisal oskarjevec Ron Howard, oskarjevec Hans Zimmer pa je ustvaril filmsko glasbo. Foto: Reuters

350 častnih gostov

Na pogrebni maši v katedrali sv. Štefana, na kateri je maševal tamkajšnji duhovnik Toni Faber, se je zbralo približno 350 častnih gostov. Med drugim tudi vodilni v letošnji sezone formule 1 Lewis Hamilton. Prišla sta tudi nekdanji šampion formule 1 Nico Rosberg in škotski dirkač David Coulthard ter Laudov nekdanji moštveni kolega Alain Prost.

Na slovesnosti je bil navzoč tudi zdajšnji direktor Mercedesove ekipe Toto Wolff. Prav v tej ekipi je 25-kratni zmagovalec dirk formule 1 nazadnje deloval, in sicer kot neizvršni direktor ter v tem obdobju spletel tesno vez s petkratnim svetovnim prvakom Hamiltonom. Moštvo Ferrarija, s katerim je Lauda osvojil dva od svojih treh naslovov svetovnega prvaka in v opravi katerega so ga danes tudi pokopali, je predstavljal nekdanji šef Ferrarijeve ekipe Luca di Montezemolo.

Ecclestone manjkal na pogrebu

Na poslovilni slovesnosti ni bilo Laudinega velikega prijatelja in nekdanjega prvega moža formule 1 Bernieja Ecclestona, ki je že pred tednom dni napovedal, da ne želi videti Laude mrtvega, ker da bo zanj vedno živ.

Po spominski slovesnosti pogreb

Družina pokojnega je prosila za pogreb v družinskem krogu in krogu povabljenih gostov. Krsto so položili v družinski grob na pokopališču Neustifter Friedhof v Döblingu zraven pokojne matere.

Lewis Hamilton v družbi vdove Nikija Laude Birgit. Foto: Reuters

Pred katedralo se je navkljub dežju vila dolga vrsta ljubiteljev formule 1, navijačev, navadnih ljudi, domačinov, Dunajčanov, da bi se poklonili spominu na umrlega junaka asfaltnih stez. Foto: Reuters