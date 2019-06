Obdobje, ki ga je preživela na Malti, je za kraljico eno najlepših v njenem življenju. Foto: EPA

Britanska kraljica Elizabeta II. je na Malti živela skupaj s soprogom princem Philipom, ki je bil po drugi svetovni vojni aktiven v britanski mornarici na otoku sredi Sredozemskega morja. "Da, hiša je naprodaj," je potrdila Astrid Vella iz organizacije za varovanje kulturne dediščine FAA.

Organizacija se zavzema za ohranitev vile, ki že leta propada in je potrebna obnove. FAA je navdušena, da je vila Guardamangia na trgu. Ob tem pozivajo lastnike in malteški urad za dediščino, naj najdejo skupno rešitev za vilo, da ne bo še naprej propadala.

Po njihovi oceni je zelo pomembno, da se zgodovinsko stavbo restavrira in preuredi v muzej, ki bo tako na ogled javnosti. Je namreč del nacionalnega spomina, poleg tega pa bi bil takšen muzej odličen magnet za turiste, dodajajo pri FAA.

Nepremičnina je trenutno v zasebni lasti, nazadnje pa je v njej živela starejša ženska.

Britanska kraljica se je leta 2015 na Malti udeležila srečanja držav Commonwealtha in takrat naj bi dejala, da je pogled na vilo precej žalosten. Elizabeta II. se sicer rada spominja svojega bivanja na Malti. Izjavila je, da je bilo obdobje, ko je živela na sredozemskem otoku, eno najlepših v njenem življenju in da je bilo to edinikrat, da je lahko živela "normalno".