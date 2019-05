34-letna britanska igralka je zaobljen trebušček razkrila na Chanelovi zabavi v Parizu.

Knightleyjeva se je z leto dni starejšim Rightonom, klaviaturistom indie rock banda Klaxons, po letu dni zaroke poročila leta 2013 v Franciji. Slovesnost je bila majhna in intimna, obred pa je opravil lokalni župan.

Dve leti pozneje se je paru rodila hčerka Edie.

In čeprav igralka o hčerki le redko govori in do zdaj ni razkrila niti ene njene fotografije, je ponudila majhen vpogled v svoje materinsko življenje.

Iskreno o materinstvu

"Mislim, da ženskam ne pripisujemo dovolj zaslug za fizični in čustveni maraton, na katerega se podajo, ko postanejo matere," je dejala v januarskem intervjuju za revijo Balance.

"Sama sem neverjetno privilegirana. Imam izjemen podporni sistem, imela sem neverjetno srečo v karieri, lahko si privoščim dobre varuške ali vrtec, pa se mi še vedno zdi res j***o težko," je dejala.

"Kar ne pomeni, da svojega otroka ne obožujem. Lahko rečem, da je težko. Preprosto priznavam, da so pomanjkanje spanca, hormonske spremembe, sprememba odnosa z mojim partnerjem vse stvari, ob katerih se počutim, kot da mi na dnevni bazi samo spodletava," je bila iskrena. "Opominjati se moram, da nisem izguba, da samo počnem, kar lahko, a ni preprosto."