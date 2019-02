Razvpiti par spomladi pričakuje četrtega otroka, ki ga bo, tako kot njuno enoletno hčer Chicago, rodila nadomestna mati. Foto: AP

Spregovoril je kar sam osrednji akter dogodka, saksofonist Kenny G, ki je, baje za nekaj manj kot 150.000 dolarjev, sodeloval pri tem ekstravagantnem darilu. Ko je Kim prišla domov, jo je namreč v sobi, polni vrtnic, čakal prav sloviti saksofonist, ki je nekakšen sinonim za "mehke" romantične zvoke, na Kitajskem pa je njegov komad Going Home že kar ponarodel: postal je nekakšna uradna "odjavna špica" v trgovinah, na železniških postajah in drugod, kjer oznanja, da se bliža čas zapiranja.

Valentinovo presenečenje se je zgodilo v zadnjem trenutku, pojasnjuje Kenny G: na predvečer dneva zaljubljencev je dobil elektronsko sporočilo od Kanyejevega menedžerja s predlogom, da bi zjutraj presenetil Kim z romatično serenado. Ideja se mu je zdela "zares lepa", pravi 62-letni glasbenik, vse skupaj pa se je izšlo, ker je bil ravno v LA-ju, kjer ima hišo nedaleč od doma para Kardashian-West.

Preden je nastopil za Kim, je spoznal Kanyeja, ki naj bi bil kljub govoricam o muhastem zvezdniškem obnašanju "izjemno prijazen, topel in gostoljuben", menda sta klepetala o glasbi v sproščenem vzdušju. Saksofonist pravi, da so bile rože pripravljene tik pred zdajci, "kakih 20 sekund, preden sem začel igrati". Kanye mu je dal namig, ko se je bližala Kim, kot se spominja Kenny G, je bila šokirana in nekaj trenutkov "ni vedela, kaj naj sama s sabo".

Kenny G in Kanye : Sodelovanje?

38-letna starleta pa se je kljub presenečenju hitro zbrala za najpomembnejšo potezo: prijela je telefon in Kennyjeve nastopa posnela za Twitter. Zapisala je, in to z veliki črkami: "Nič takega, samo Kenny G v moji dnevni sobi! Srečno valentinovo." Sledila je še ena objava: "Nagrada za najboljšega moža gre mojemu. Tako pozorna darila mi daje!" Na omenjenem omrežju se ji je nato zahvalil tudi Kenny G, ki ne izključuje, kot je povedal za People, niti skorajšnjega sodelovanja z raperjem, saj naj bi bil Kanye nad njegovim igranjem navdušen.

Kot so ocenili pri omenjenem tabloidu, je Kanye za vrtnice odštel nekaj tisočakov dolarjev, kar pa je zanemarljiv strošek v primerjavi s honorarjem Kennyja G-ja.

Odzivi na dogodek na družbenih omrežjih so bili resnično raznoliki, od tistih, ki so se zgražali nad razsipnostjo razvpitega para, do tistih, ki so priložnost izkoristili za zabavne domislice. Mnogi so se spraševali, kdo za vraga bo počistil vse, kar bo ostalo od ubogih vrtnic, spet drugi so zahtevali, naj Kennyja G-ja nekdo osvobodi iz tega cvetličnega zapora. Seveda je nastal tudi marsikateri nov meme, precej priljubljen je tisti s Kanyejevim obrazom, prilepljenim pod oblak prepoznavnih saksofonistovih kodrov.