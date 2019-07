Na turneji je večkrat združila moči z lokalnimi glasbeniki. Foto: Reuters

32-letna zvezdnica, ki je na glasbeni sceni že več kot 15 let, si je zastavila za cilj, da v sklopu petletne turneje Total World Tour nastopi v vseh državah sveta. Mimogrede, Slovenijo je obiskala med prvimi, leta 2014, kar je bil njen drugi koncert v slovenski prestolnic. Od takrat je bila praktično ves čas na poti.

Najtrše orehe si je pustila prav za konec. Marca je tako na seznam osvojenih držav dodala dve precej tvegani destinaciji, Sirijo in Severno Korejo. Na začetku marca je namreč nezakonito vstopila v Sirijo in nastopila v mestu Derik pred 70 oboževalci, dva tedna pozneje pa je nastopila v baru v severnokorejski prestolnici Pjongjang. Poleg svojih pesmi je pred manjšim občinstvom zapela tudi korejsko narodno pesem Arirang.

Za konec Jemen, Savdska Arabija, Libija

Aprila je na družbenih omrežjih objavila fotografijo iz Jemna, države, razdejane zaradi štiriletne državljanske vojne, v katero je vstopila z dovoljenjem tamkajšnjih oblasti. Sprejel jo je guverner province Al Mahra, ki leži ob meji z Omanom in v kateri spopadi ne potekajo. To je bil njen 197. postanek na turneji, 198. nastop na turneji je imela v Džedi v Savdski Arabiji, 199. pa v libijski prestolnici Tripolis.

Za veliki zaključek si je pustila Iran, kar bi bil njen 200. koncert in zadnja "kljukica" v njenem projektu, a prav tam se ji je zalomilo. Na Instagramu je objavila videoposnetek, v katerem je razkrila, da je prispela na iranski otok Kiš, ki leži v Perzijskem zalivu ob iranski obali in je edini kraj v Iranu, za obisk katerega tuji državljani ne potrebujejo vizuma. A ker ni imela pravih dokumentov, je uradniki na letališču niso spustili v državo, čeprav jim je zagotovila, da ne bo imela javnega nastopa, saj je vedela, da ženske te pravice v islamski republiki nimajo.

"Dali so nas na črni seznam. Po dolgi razpravi z najbolj prijaznimi, očarljivimi in velikodušnimi mejnimi uradniki na svetu je vseeno padla odločitev, da nas priprejo in naslednji dan izženejo. Seveda sem bila močno razočarana. Bila sem tako blizu, a vseeno tako daleč. Zlomilo se mi je srce, a krivda je bila naša, ker nismo imeli pravih dokumentov," je dejala.

Zvezda stalnica glasbenih odrov

Stonova po dobri deset let trajajoči karieri in šestih albumih še vedno spada med najbolje prodajane britanske izvajalke – prodala je namreč že več kot 16 milijonov albumov po vsem svetu, poleg mnogih drugih prejela tudi dve glasbeni nagradi brit in enega grammyja (petkrat pa je bila zanj nominirana). Sodelovala je s številnimi znanimi glasbeniki – od Johna Legenda do Jeffa Becka, od Micka Jaggerja do Patti LaBelle in Stevieja Wonderja.

Joss s pravim imenom Jocelyn Eve Stoker se s petjem ukvarja že od svojega 13. leta, mednarodni preboj pa ji je uspel pri 16 letih s prvencem The Soul Sessions. Leta 2007 je z albumom Introducing Joss Stone dosegla tudi ameriški trg.