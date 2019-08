Po izračunih znane revije je 47-letni igralec v preteklem letu zaslužil 89,4 milijona ameriških dolarjev (80,7 milijona evrov). Znesek si je prigaral z delom za velika platna, male zaslone in sponzorje.

Forbes tako piše, da je za vlogo v prihajajočem filmu Jumanji: The Next level, ki je trenutno v postprodukciji, dobil dobrih 23 milijonov dolarjev, prav tako pa mu je pripadel delež prvega Jumanjija Dobrodošli v džungli, ki je leta 2017 po svetu prinesel skoraj milijardo.

Nekdanji rokoborec z vzdevkom The Rock je za vsako epizodo HBO-jeve serije Ballers dobil 700 tisočakov, sedemmestni znesek pa je prišel tudi z računa znane znamke športnih oblačil Under Armour.

Foto: EPA

"Najrevnejši" s 35 milijoni

Johnson je med igralskimi zaslužkarji kraljeval že leta 2016, lani in predlani je bil na drugem mestu, letos pa se je spet zavihtel na vrh.

Za seboj je pustil Chrisa Hemswortha, ki je zaslužil 76 milijonov ameriških dolarjev, in Roberta Downeyja Jr., ki jih je še 10 manj.

Med prvo deseterico so se uvrstili še Akshay Kumar (65 milijonov), Jackie Chan (58 milijonov), Bradley Cooper (57 milijonov), Adam Sandler (57 milijonov), Chris Evans (43,5 milijona), Paul Rudd (41 milijonov) in Will Smith (35 milijonov).

Večji del zaslužka je lanski zmagovalec Geogre Clooney dobil s prodajo svoje znamke tekile, Casamigos Tequila. Foto: AP

Lestvica Forbes 2018

George Clooney – 239 milijonov dolarjev

Dwayne Johnson – 119 milijonov dolarjev

Robert Downey jr. – 79 milijonov dolarjev

Chris Hemsworth – 64,5 milijona dolarjev

Jackie Chan – 45,5 milijona dolarjev

Will Smith – 42 milijonov dolarjev

Akshay Kumar – 40,5 milijona dolarjev

Adam Sandler – 39,5 milijona dolarjev

Chris Evans – 34 milijonov dolarjev

Salman Khan – 33,5 milijona dolarjev