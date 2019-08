Kolesar, ki se je v zgodovino zapisal kot olimpijski prvak in zmagovalec znamenite Dirke po Franciji leta 1997, je kazen za incident, ki se je zgodil lani poleti v enem izmed hotelov v Frankfurtu, sprejel.

Ullrich se ni dobro znašel v svetu "upokojencev". Foto: EPA

Ko je napadel prostitutko, je bil pod vplivom alkohola in mamil. Bil je v tako slabem stanju, da policisti niti zaslišanja niso mogli opraviti in so ga preložili. Po izteku pridržanja so mu odredili obvezno zdravljenje v psihiatrični bolnišnici, kamor so ga po izteku pripora odpeljali z reševalnim vozilom, nato pa ga je doletela obtožnica.

Kot je pojasnilo tožilstvo, je bil postopek hiter, saj Ullrich plačani spremljevalki ni zadal poškodb, ki bi ogrožale njeno življenje, nekdanji kolesar pa je v procesu sodeloval. Žrtvi se je opravičil in ji sam plačal odškodnino za poškodbe. 33-letnica je policiji povedala, da jo je napadel in nato davil, "dokler se ni vse stemnilo".

Aretiran tudi v Švici in Španiji

Danes 45-letni Nemec se je po koncu kolesarske kariere zapletel v več incidentov.

Predlani je bil v Švici obsojen na 21 mesecev pogojne kazni, ker je pod vplivom alkohola zagrešil prometno nesrečo, lani pa je na Majorki, kamor se je preselil, da bi vodil kolesarske ture po otoku, med zabavo vdrl na posestvo svojega soseda, znanega nemškega igralca in režiserja Tila Schweigerja ter mu grozil, nazadnje pa je prišlo tudi do fizičnega obračuna.

Ullrichova aretacija v Španiji. Foto: EPA

Po zadnjem incidentu v Nemčiji je sicer poiskal zdravniško pomoč, s katero se je želel rešiti odvisnosti od alkohola in drog.

Pot od vrha do dna

Ullrich je leta 1996 zablestel z drugim mestom na Touru, zaostal je le za moštvenim kolegom Bjarnejem Riisom. Leto zatem je pri 23 letih zmagal na Dirki po Franciji, drugouvrščenega ljubljenca občinstva Richarda Virenqueja je premagal za neverjetnih devet minut. Postal je prvi nemški zmagovalec Toura in poskrbel za pravo evforijo v domovini.

Štirikrat je zasedel drugo mesto. Leta 1998 ga je na vzponu na Les Deux Alpes strl Marco Pantani, v letih 2000, 2001 in 2003 pa je zaostal za Lancom Armstrongom. Američanu so leta 2012 odvzeli vseh sedem zmag na Touru, a Ullrichu niso dodelili treh zmag, saj so ga 30. junija 2006 izključili s Toura dan pred štartom, saj je bil vpleten v zloglasno operacijo Puerto.

Ullrich je leta 2012 priznal krvni doping in vsi njegovi izidi po maju 2005 so izbrisani.Foto: EPA

Zaradi alkohola in mamil tudi ob družino

Med letoma 1994 in 2005 je živel s partnerko Gaby Weiss, ki mu je tudi povila hčerko Sarah Maio julija 2003.

Leta 2006 se je poročil s Sarah Steinhauser, sestro odličnega kolesarja in Ullrichovega prijatelja Tobiasa Steinhauserja. Rodili so se trije sinovi Max, Benno in Toni. Ko se je Ullrich začel utapljati v alkoholu in drogah, je sledila ločitev leta 2017.