51-letna ameriška igralka in aktivistka Pamela Anderson je zaradi 33-letnega francoskega nogometaša Adila Ramija lani zapustila ZDA in se preselila v Marseille. Čeprav sta več kot dve leti veljala za nerazdružljiv par, je ljubezni med njima konec. Foto: AP

"Težko je sprejeti, da sta bili zadnji dve leti mojega življenja velika laž. Bila sem prevarana in zapeljana, da gre za veliko ljubezen," je na Instagramu razkrila osebno dramo nekdanja zvezdnica serije Obalna straža.

Nogometaš Marseilla se je prav tako oglasil na Instagramu, zanikal je, da je dve leti, kolikor sta bila v ljubezenski zvezi s Pamelo, živel dvojno življenje.

"Konec zveze ni nikoli preprost. Kot se pogosto dogaja v takih situacijah, lahko čustva naredijo svoje in se izrazimo preveč burno. Pamela je oseba, ki jo zelo spoštujem, ima prepričanja, ki jih zagovarja v svojih bojih, in moja ljubezen do nje je bila vedno iskrena. To si želim zapomniti." Adil obžaluje, da je njuna zgodba končala na družbenih omrežjih, a se je po Pamelini izpovedi moral tam tudi sam odzvati: "Mislim, da ne bi smela razkriti najine zgodbe in intime, saj se nanaša samo na naju. Toda na tej točki želim biti jasen. Nikoli nisem imel dvojnega življenja, preprosto poskušam imeti lepe odnose z otrokoma in njuno mamo Sidonie, ki jo zelo spoštujem."

Pamela je Adila obtožila tudi psihičnega in fizičnega nasilja, kar je nogometaš odločno zanikal. Nogometaš, ki je tudi obraz kampanje proti nasilju nad ženskami, je dejal, da se bo še naprej zavzemal za to.

Za konec je Adil napisal, da čeprav trenutno preživljata težko obdobje, bi vse morala zadržati zase in si predvsem prizadevati, da ne bi škodovala sebi in bližnjim.