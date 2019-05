Albert II. in njegova žena, kraljica Paola, nista nikoli skrivala, da sta imela težave v zakonu. Kljub temu so se jima rodili trije otroci, Albertov naslednik, kralj Filip (1960), princesa Astrid (1962) in princ Laurent (1963). Foto: Reuters

Albert in njegova žena Paola julija 1959 na medenih tednih na Mallorci. Foto: AP

Bruseljsko prizivno sodišče je 84-letnega nekdanjega kralja že pred tedni pozvalo, naj se zglasi pri sodnem strokovnjaku in opravi DNK-test, s katerim bodo enkrat za vselej dognali, ali je v resnici oče danes 51-letne belgijske umetnice Delphine Boël.

Ta že več kot desetletje trdi, da je njen pravi oče Albert, ki je belgijski kralj postal leta 1993, po smrti svojega starejšega brata.

Prve govorice pred 20 leti

Vse se je začelo leta 1999, ko je izšla (neavtorizirana) biografija Albertove žene Paole, ki je med drugim trdila, da je imel Albert med letoma 1966 in 1984 razmerje z baronico Sybille de Selys Longchamps. Ta je pozneje potrdila govorice, da sta bila z Albertom (takrat še lieškim princem) skoraj dve desetletji ljubimca in da je njena hčerka Delphine sad tega razmerja.

Boëlova je prvič javno zatrdila, da je Albert njen oče, leta 2005 v nekem intervjuju, pozneje pa začela tudi sodne postopke, s katerimi je želela dokazati očetovstvo. Albert je nato leta 2013 nepričakovano odstopil (nasledil ga je sin Phillippe) in za razlog navedel svoje slabše zdravstveno stanje, a kmalu se je izkazalo, da je v ozadju ravno sodni postopek.

Kot kralj bi imel Albert sicer imuniteto in se postopek proti njemu sploh ne bi mogel začeti. Po drugi strani pa bi takšno izogibanje postopku utegnilo pustiti grd madež na ugledu belgijske kraljeve družine.

Paola in Albert sta nepričakovano postala kralj in kraljica leta 1993, ko je umrl Albertov starejši brat Baudouin, ki je umrl brez otrok. Njegova žena Fabiola je nekoč potožila, da je bil pritisk po potomcih hud, imela je kar pet spontanih splavov. Foto: AP

DNK-analiza pokazala, da Jacques Boël ni Delphinin oče

Postopek se je nato vlekel več let, dokler ni lani sodišče na podlagi DNK-testa, ki je pokazal, da baroničin nekdanji mož Jacques Boël ni Delphinin oče, odločilo, da mora vzorec svojega DNK-ja oddati tudi Albert, a on tega ni želel storiti s pojasnilom, da se je pritožil na najvišje, kasacijsko sodišče in da čaka na njegovo odločitev. Prizivno sodišče mu je nato marca vseeno naložilo, naj test opravi, sicer bo Delphine Boël razglasilo za njegovo hčerko, s čimer bo postala njegova uradna potomka (in dedinja).

Za vsak dan nespoštovanja sodišča kaznovan s 5000 evri

Ker Albert do maja vzorca sline ni izročil, se je sodišče odločilo za korak naprej: za vsak dan, ko nekdanji kralj ni upošteval odločbe sodišča, ga je kaznovalo z denarno kaznijo 5000 evrov.

Čeprav Albert zaradi tega najbrž nima finančnih težav (na leto dobi milijon evrov rente), se je na koncu odločitvi sodišče vendarle pokoril. "Ugotovil je, da se je sodišče odločilo, da bodo izsledki preiskave ostali strogo zaupni," je spremembo odločitve pojasnil njegov odvetnik Alain Berenboom.