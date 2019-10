Aretirane protestnike so policisti za nekaj ur pridržali na bližnji policijski postaji. Foto: Reuters

"Policija je zaradi nezakonitega protestiranja aretirala sedemnajst posameznikov," so po petkovem dogodku sporočili z washingtonske policije. Kot so pojasnili, so bili vsi aretirani protestniki obtoženi ustvarjanja gneče in oviranja prometa. Med aretiranimi je bila tudi ameriška igralka Jane Fonda, ki so ji policisti lisice nadeli že drugi teden zapored.

Legendarno igralko je na tokratnem protestu spremljal igralski kolega Sam Waterson, ki skupaj z njo nastopa v seriji Grace and Frankie. Foto: Reuters

Z oskarjem nagrajeni igralki se je na njenem drugem protestu pridružil tudi igralski kolega Sam Waterson, ki je bil prav tako aretiran. Skupina protestnikov se je tokrat osredotočila na pozive oblastem, naj sprejmejo t. i. Zeleni novi dogovor (Green New Deal).

"Zeleni novi dogovor je drzen, drag in daljnosežen, ker z njim ne želimo le končati odvisnost od fosilnih goriv, temveč tudi izkoriščevalsko in pohlepno miselnost, ki nas je pripeljala do te točke. Ne uničuje se zgolj narava, ampak tudi naša demokracija in ti dve krizi sta medsebojno povezani. Enega problema ne moremo rešiti, ne da bi rešili tudi drugega," je pred drugim protestom sporočila Fonda.

"Dogovor bi prinesel nove naložbe v skupnosti, javno infrastrukturo in zasebno gospodarstvo in s tem poskrbel za čisto energijo in ustvaril dobro plačana dela, ki bi delavce in skupnosti zavarovala pred ekonomsko tranzicijo. To je pot do odgovorne preobrazbe našega gospodarstva in prehoda na čiste, obnovljive vire," je še zapisala v sporočilu za javnost.

Jane Fonda je zaradi protestov začasno prekinila snemanje Netflixove serije Grace and Frankie in se iz Los Angelesa preselila v Washington. Foto: Reuters

Jane Fonda, ki bo decembra dopolnila 82 let, se je preselila v ameriško prestolnico, kjer namerava protestirati - in biti aretirana - vsak teden. Prvo aretacijo prejšnji teden je igralka označila za "veliki začetek".

"Vreme je bilo odlično. Vsi govori so bili krasni in medijska pokritost je bila čudovita. Nadeli so nam bele plastične lisice in nas odpeljali do bližnje policijske postaje, kjer so nas zadržali za nekaj ur. Plastične lisice bolijo bolj od kovinskih in odkrila sem, da za 81-letnico ni lahko vstopati in izstopati iz policijskega vozila brez pomoči rok," je na svojem blogu zapisala Fonda.

Dodala je, da so bile policistke in policisti zelo vljudni in prijazni. Aretirane protestnike so za nekaj ur pustili v celicah. "Ta čas smo izkoristili za posvet in planiranje prihodnjih protestov," je pojasnila Fonda in dodala, da je moral vsak od aretiranih posameznikov nato plačati 50 dolarjev, nato pa so lahko odšli na prostost.