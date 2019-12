Ko sta se glasbenika 31. avtgusta 1994 na skrivaj poročila, je bilo njemu 27 let, ona jih je imela 15. Foto: AP

Na sodišču v New Yorku so tako preiskovalci v četrtek vložili popravljeno zvezno obtožnico, v kateri navajajo, da je glasbenik dan pred poroko z Aaliyah (na skrivaj sta se poročila 31. avgusta 1994 v hotelski sobi v Chicagu) ob pomoči neimenovanih ljudi in v zameno za podkupnino dal izdelati lažno osebno izkaznico.

Čeprav tožilstvo ne razkriva, za koga je bil lažni dokument izdelan (navedli so le, da je šlo za neznano žensko oz. v angleščini Jane Doe), pa so ameriški novinarji dobili neuradne informacije, da gre v resnici za Aaliyah. Ko je bil zakon med 15-letno obetavno glasbenico in takrat 27-letnim producentom nekaj mesecev pozneje na zahtevo njene družine razveljavljen zaradi nevestine mladoletnosti, se je Kelly branil, češ da ni vedel, da je Aaliyah tako mlada, saj je imela izkaznico, na kateri je pisalo, da ima 18 let.

Aaliyah sam priskrbel lažne dokumente

Zdaj pa preiskovalci trdijo, da so našli priče in dokumente, ki potrjujejo ne le, da je Kelly vedel, kako mlada je njegova varovanka, pač pa tudi, da ji je sam (s kršenjem zakonov) priskrbel lažni dokument, ki mu je poroko omogočil. Iz obtožnice sicer ni mogoče razbrati, komu naj bi Kelly plačal podkupnino, razbrati je mogoče le, da gre za javnega uslužbenca. Z obtožnico so preiskovalci sicer prvič uradno utemeljili sume pedofilije tudi v povezavi z Aaliyah, je za agencijo AP povedal neimenovani policijski vir.

Glasbenica je sicer ravno tistega leta izdala svoj debitantski album Age Ain’t Nothing But A Number, ki jo je izstrelil med zvezde in pri katerem je kot tekstopisec in producent sodeloval tudi Kelly. Umrla je v tragični letalski nesreči leta 2001, ko ji je bilo 22 let.

Skica z avgustovskega zaslišanja R. Kellyja. Glasbenik ostaja v priporu zaradi begosumnosti in strahu, da bi lahko vplival na priče. Foto: AP

V priporu čaka na sojenje zaradi številnih kaznivih dejanj

Kot je znano, je R. Kelly trenutno v priporu brez možnosti varščine in čaka na vrsto sojenj v povezavi z otroško pornografijo, pedofilijo, spolnimi zlorabami, izsiljevanjem, podkupovanjem, zaradi nedovoljenega zadrževanja mladih žensk proti njihovi volji pa tudi ugrabitve, prisilnega dela in spolnega izkoriščanja.

Prvič je na zatožno klop sedel leta 2008, ko mu je tožilstvo zaradi posnetka, na katerem naj bi imel spolni odnos s 13-letnim dekletom, očitalo več kaznivih dejanj, med njimi otroško pornografijo in pedofilijo, a je bil vseh obtožb oproščen. Leta 2017 je nato v javnost prišla zgodba o tem, da naj bi imel danes 52-letni glasbenik na svojih domovih v zveznih državah Illinois in Georgia več spolnih suženj, ki naj bi izpolnjevale njegove želje in bile v primeru prekrškov kaznovane (šlo naj bi za nekakšen "spolni kult"), a je trajalo kar nekaj časa, preden so preiskovalci sploh zbrali dovolj dokazov za preiskavo.

Obtožbe so se kopičile celo leto

Februarja se je pevec znašel v zaporu, ker ni plačeval preživnine za otroka, ki ga ima z nekdanjo ženo Andreio Kelly. Kot je dejal, zaradi razdrtja pogodbe z založbo in bojkota radijskih postaj nima več denarja.

Pozneje je bil znova aretiran, in sicer zaradi spolnih zlorab treh mladoletnic in ene mlajše ženske, nato pa ob plačilu varščine izpuščen. Ker se na pozive sodišča ni javljal, saj po besedah svojih odvetnikov "ne zna brati in ni razumel poziva na sodišče", je sodnica zaradi njegove neprisotnosti odločila v prid žrtve, a Kellyjevi odvetniki odločitev izpodbijajo, češ da je primer zastaral.

V zvezni državi Illinois mu za zdaj grozi 195 let zapora, v zvezni državi New York pa 80. Foto: AP

Maja je bil v Illinoisu nato obtožen še 11 kaznivih dejanj kršenja spolne nedotakljivosti mladoletnika in spolne zlorabe, julija je bila proti njemu vložena zvezna obtožnica zaradi otroške pornografije in oviranja sodnih postopkov ‒ leta 2008 naj bi, so ugotovili preiskovalci, podkupil več potencialnih prič in si tako zagotovil oprostilno sodbo. Skupaj mu zaradi kaznivih dejanj, za katere so preiskovalci že vložili obtožnice, samo v zvezni državi Illinois grozi 195 let zapora.

Obtožnice tudi v zvezni državi New York

Skoraj sočasno je bila proti njemu vložena tudi zvezna obtožnica v zvezni državi New York zaradi spolnega izkoriščanja najmanj petih žensk, pa tudi ugrabitve in zadrževanja proti njihovi volji. Sodeč po obtožnici je žrtve novačil med letoma 2004, ko je prvo izmed njih spoznal na radijski postaji, kjer je opravljala prakso, in 2015, ko je zadnjo v vrsti žrtev spoznal na enem izmed svojih koncertov.

R. Kelly naj bi se nato obnašal, kot da ima svoj čisto pravi harem, navajajo preiskovalci - dekleta si je dal pošiljati po celotnih ZDA, na postanke svojih glasbenih turnej, z njimi je imel nezaščitene spolne odnose (v enem primeru je med nezaščitenim spolnim odnosom žrtvi povedal, da ima nalezljivo spolno bolezen) in nasploh je z njimi ravnal kot s svojo lastnino, navajajo.

Odvetnik: Dekleta so bila le zagrete oboževalke

Njegov odvetnik Douglas Anton že ves čas zatrjuje, da so se dekleta v spolne odnose z Robertom Kellyjem podala prostovoljno in da so "si na smrt želela biti z njim". Ves čas so ga zasledovala po turnejah, je zatrdil Anton in dodal, da so obtožbe začele deževati šele, ko so v duhu gibanja #JazTudi (#MeToo) zaslutila priložnost za zaslužek. Avgusta je Anton znova zatrdil, da so domnevne žrtve le zagrete oboževalke, "ni druge besede za to". Njegova stranka pa, da je le glasbenik, ki se rad "sprosti na turneji".

Glede najnovejših obtožb v povezavi s podkupovanjem uradnikov je Anton tako ponovil svoje stališče in dodal, da so tudi zadnje navedbe v obtožnici "smešne in absurdne".