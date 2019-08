R. Kelly je mladoletnico, ki jnaj bi jo pozneje zlorabil, spoznal na promocijskem dogodku, kjer ga je prosila za avtogram. Foto: AP

Ameriški pevec R. Kelly, ki je trenutno v priporu v Brooklynu in morda nikoli več ne bo stopil na prostost, se bo moral poleg obtožb v New Yorku in Chicagu spoprijeti tudi z obtožbami v zvezni državi Minnesota. V zvezni državi na severu ZDA vložena obtožnica ga bremeni, da naj bi 17-letnici plačal 200 dolarjev za to, da se je slekla in plesala zanj, nagovarjal pa naj bi jo tudi k spolnemu odnosu.

Na novinarski konferenci je okrožni tožilec Mike Freeman povedal, da naj bi se domnevni incident zgodil julija 2001. Zlorabljeno dekle naj bi do Kellyja pristopilo med promocijskim dogodkom v centru Minneapolisa in ga prosilo za avtogram. Po Freemanovih navedbah, je Kelly dekletu ustregel, ob avtogram pa je zapisal svojo telefonsko številko in ji rekel, naj ga pokliče. Ko ga je dekle pozneje res poklicalo, jo je takrat 34-letni glasbeni zvezdnik napotil v hotel. Tam jo je pričakal nekdo izmed njegovega osebja, ki jo je odpeljal do Kellyjevega apartmaja, kjer se je nato zgodil incident. Okrožni tožilec je še povedal še, da je dekle o incidentu takrat povedalo starejšemu bratu, sicer pa o tem ni javno govorilo. Oblasti je o tem obvestila letos, potem ko se je nad Kellyja že zgrnil plaz obtožb.

Pevčev odvetnik Steve Greenberg se je odzval na družabnenem omrežju Twitter, kjer je zapisal, da je vse skupaj že "čez vse meje absurda," obtožbo pa je označil za čisto iskanje pozornosti in publicitete. Kdaj se bo Kelly zglasil na sodišču v Minnesoti, sicer še ni jasno.

R. Kelly je s svojimi pesmimi zaslovel v devetdesetih letih, že zgodaj v karieri pa se je spopadel s prvimi obtožbami o spolnih zlorabah mladoletnih deklet. Foto: Reuters

Pevec vztraja pri tem, da je nedolžen

Z grammyjem nagrajeni glasbenik s polnim imenom Robert Sylvester Kelly se spopada tudi z obtožbami o zlorabah številnih deklet v New Yorku in Chicagu. Obtožnica, ki je bila prejšnji mesec vložena na zveznem sodišču v Brooklynu, Kellyja obtožuje, da je premišljeno in načrtno izbiral mlada dekleta, med katerimi so bile tudi mladoletnice, ki jih nato izoliral, odtujil od prijateljev in družin, nadzoroval njihova življenja in z njimi imel spolne odnose.

V ločenem sodnem procesu je bil Kelly obtožen spolnih odnosov s petimi različnimi mladoletnicami v Chicagu. Nekatera dekleta naj bi med spolnimi odnosi tudi snemal, obtožnica pa ga bremeni še uporabe groženj in podkupovanja žrtev, ki jih je pozneje želel utišati. Glasbenik se je tako v New Yorku kot v Chicagu izrekel za nedolžnega in ostro zavrnil vse obtožbe.

Pevec, ki je svetovno slavo dosegel v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, se sicer že leta bojuje z obtožbami o spolnih zlorabah. Na sodišču se je moral zagovarjati že leta 2008, ko so mu sodili zaradi posedovanja otroške pornografije, a ga je sodišče takrat oprostilo.