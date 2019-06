Sojenje Simpsonu v devetdesetih letih so mnogi označevali za najbolj odmevni sodni proces v zgodovini ZDA. Foto: EPA

"Lahko boste spremljali moje misli in mnenja o vsem mogočem," je v uvodnem videoposnetku povedal O. J. Simpson ter poudaril, da je na Twitterju veliko njegovih lažnih profilov. "Zabavno bo, nekaj stvari moram poravnati," je napovedal v videu, ki si ga je v dveh dneh ogledalo osem milijonov ljudi. Simpson se je vse od kar so ga leta 2017 izpustili na prostost - sedel je zaradi ropa in ugrabitve iz leta 2007 - držal zase in se v javnosti ni izpostavljal.

Kot kaže je 71-letni O. J. pripravljen na postopno vrnitev v javno življenje. Na družabnem omrežju je objavil še drugi video, v katerem je povedal, da so ljudje lahko o njem dolga leta brez posledic govorili, kar so želeli. "Zdaj bom lahko izzval veliko tega sranja in rasjasnil stvari," je dejal nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa. Dodal je, da sicer namerava pisati predvsem o športu in politiki.

Za AP je O. J. nedavno povedal, da živi srečno in zdravo življenje v Las Vegasu. Od umora njegove bivše žene Nicole Brown Simpson in njenega prijatelja Ronalda Goldmana je minilo 25 let. Čeprav je O. J. veljal za glavnega osumljenca, je bil na koncu oproščen. Sodni proces je pritegnil ogromno medijske pozornosti in odprl številne javne debate v povezavi z rasizmom, slavo, policijskimi kršitvami in nasiljem v družini.

Sorodniki obeh žrtev so izrazili gnus nad tem, da je O. J. sposoben živeti na takšen način. Prepričani so, da je morilec, takšno pa je tudi splošno javno mnenje v ZDA, čeprav O. J. neomajno vztraja, da je nedolžen. Dvojni umor je uradno označen za nerešenega. V civilni tožbi je bila leta 1997 O. J.-ju sicer naloženo, da mora družinama žrtev plačati 33,5 milijona dolarjev, vendar je plačal le manjši del zneska.

Nedavno je O. J. izjavil, da on in njegovi otroci ne želijo nikoli več govoriti o umorih. "Z družino se osredotočamo samo še na pozitivne stvari," je pojasnil.