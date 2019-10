Wildovo je novica o cenzuri filma presenetila na rdeči preprogi. Foto: EPA

Kot so ustvarjalce prek družbenih omrežij opozorili potniki, so film cenzurirali na poletih družb Etihad, Emirates in Delta. V izrezani sceni se mladi najstnici, ki ju igrata Kaitlyn Dever in Diana Silvers, na zabavi začneta poljubljati, njuno ljubimkanje pa prekine slabost lika Deverjeve, ki bruha.

Glavna zvezdnica filma Olivia Wilde se je burno odzvala na poseg v film. "Preprosto ne razumem takšne poteze," je dejala in dodala, da "je film dobil določeno oznako za primernost, ki bi jo morali vsi gledalci upoštevati". "Vse letalske družbe brez težav vrtijo posnetke človeških teles, ki jih trga na kose in druge oblike nasilja, tukaj pa se odločijo za cenzuro," je nadaljevala. Kot je še dodala igralka, je poljub pomemben del razvoja likov v filmu, zato njegova cenzura popolnoma razbije pripovedni tok filma.

Deverjeva, ki igra v izbrisanih scenah, je prav tako ogorčena nad posegom v film. "To je povsem nedopustno in smešno. Sploh ne vem, kako naj to komentiram, šokirana sem."

V produkcijski hiši Annapurna, kjer so ustvarili film, so napovedali pravni postopek proti letalskim družbam. Beanie Feldstein, ki prav tako nastopa v filmu, je za Variety povedala, da se bo dejavno zavzemala za vrnitev izrezanih scen v film. "Naš film je čudovit prikaz kvirovske kulture in doživetij mladih istospolnih oseb," je še dodala igralka, ki je tudi sama istospolno usmerjena.