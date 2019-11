Pete Doherty spet deluje v skupini The Libertines. Foto: EPA

To je druga aretacija 40-letnega Britanca v francoski prestolnici v 48 urah, poroča Guardian.

Pisali smo že, da so frontmana skupine Babyshambles in The Libertines aretirali v petek v zgodnjih jutranjih urah v pariški četrti Pigalle, ko naj bi domnevno želel kupiti kokain. Dva dneva je preživel za rešetkami, nato so ga izpustili ob plačilu varščine 5.000 evrov, kazni sodnik pa še ni določil, je poročal britanski Daily Mail.

Doherty se je po pisanju britanskih medijev v nedeljo odpravil proslavljat izpustitev iz zapora – in tudi ta večer se zanj ni končal dobro. V četrti Saint-Germain-des-Pres naj bi se domnevno zapletel v pretep z 19-letnikom, ravno ta pa naj bi rokerja prijavil policiji.

Doherty se tako spopada z novimi obtožbami – tokrat zaradi nasilja nad osebo v pijanem stanju.

Dohertyjev odvetnik je za Daily Mail povedal: "Pete je želel proslaviti svojo osvoboditev v bližnjem baru. Pil je in ljudje so ga napili."

Težave v Parizu pa, kot kaže, ne bodo vplivale na evropsko turnejo skupine The Libertines. Predstavniki Dohertyja so za Guardian povedali, da se bo turneja začela, kot je predvideno – prvi koncert bo 17. novembra v Bruslju.