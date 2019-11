Bruce in Paddy imata skupaj tri odrasle otroke. Foto: AP

Po poročanju britanskih medijev Dickinson ali njegova žena še nista vložila zahteve za ločitev, čeprav sta se razšla že lani. V sodnem postopku bi zvezdnik lahko izgubil polovico svojega premoženja, ki je ocenjeno na več kot sto milijonov evrov.

61-letni glasbenik, ki ima s Paddy tri otroke, se je že preselil v skupno domovanje v Parizu z novo ljubeznijo Leane. "Leane je bila ena najzvestejših oboževalk zasedbe, saj skoraj deset let ni zamudila nobenega njihovega koncerta. Z Bruceom sta se v zadnjih letih zbližala, spoznala je tudi njegove otroke. Paddy pa je trenutno v Južni Ameriki, saj si je želela vzeti odmor od vsega dogajanja," je za Daily Mail dejal neimenovani vir.

Bruce je znova zdrav in Iron Maiden še vedno nastopajo. Foto: AP

Dickinson se je moral leta 2015 skoraj posloviti od glasbene kariere, saj so mu odkrili raka na grlu, zaradi česar je moral devet tednov hoditi na kemoterapijo. A pozdravil se je in Iron Maiden še naprej nastopajo po svetu.

Zasedba je bila leta 1975 ustanovljena v Londonu, do zdaj pa je prodala 80 milijonov albumov in se v glasbeno zgodovino zapisala kot ena najuspešnejših težkometalskih skupin vseh časov. Njihovi največji uspešnici sta skladbi Run To The Hills in Can I Play With Madness.