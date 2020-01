Justin Chambers kot dr. Alex Karev. Foto: IMDB

"Nikdar ni zares primeren trenutek, da se posloviš od serije in lika, ki sta tako zelo določala moje življenje zadnjih 15 let," je za Deadline povedal 49-letni Chambers, ki je v seriji igral dr. Alexa Kareva.

"A že nekaj časa bi rad razširil nabor vlog in kariero. In zdaj, ko sem na pragu 50. leta, in imam srečo, da imam izjemno ženo, ki me podpira, in pet krasnih otrok, je ta trenutek napočil."

Chambers je bil še eden zadnjih članov prvotne zasedbe. Na sliki s Katherine Heigl in T.R.-jem Knightom, ki sta serijo zapustila že precej prej. Foto: AP

Zadnjo epizodo s Chambersom so predvajali 14. novembra, kar pomeni, da lik dr. Kareva očitno ne bo dočakal primernega uradnega slovesa. Ni še jasno, kako bo serija igralčev odhod pojasnila.

Eden zadnjih izvirnih članov

V zadnjih epizodah je serija kar precej prostora namenila Alexu - dobil je novo službo in ženo, ki se je v novembrskem finalu ponudila, da posvoji osirotelega dojenčka. Alex je bil v tistem času na obisku pri svoji mami na drugem koncu države.

Chambers je bil še eden zadnjih članov zasedbe Talentov v belem, ki so ostali od prve sezone leta 2005. Edini, ki še ostajajo, so glavna zvezdnica Ellen Pompeo, James Pickens jr. in Chandra Wilson.

Igralec se je v izjavi ob slovesu še zahvalil avtorici serije Shondi Rhimes, "izjemni igralski zasedbi in ekipi, tako stari kot zdajšnji", ter oboževalcem.

Talenti v belem bodo s 332. epizodo, ki bo predvajana konec februarja, postali najdlje trajajoča zdravniška dramska serija v zgodovini televizije. S tem bo prehitela trenutno rekorderko Urgenco.